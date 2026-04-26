51-годишната Пенелопе Крус е лицето на новия брой на S Moda

51-годишната Пенелопе Крус е лицето на новия брой на S Moda

26 Април, 2026 11:21 650 4

Освен в модната индустрия, Пенелопе Крус остава изключително активна и в киното

51-годишната Пенелопе Крус е лицето на новия брой на S Moda - 1
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Пенелопе Крус е лицето на новия брой на списание S Moda. Тя сподели снимките в Instagram. 51-годишната Пенелопе Крус позира на корицата, облечена в сиви панталони, светлосиня риза, пуловер и шарено сако. Всички тоалети за фотосесията са дело на дизайнера на Chanel Матийо Блази.

В края на януари звездата присъства на модното ревю на Chanel в Париж. Преди това Пенелопе Крус се появи в новия брой на W Magazine China.

Освен в модната индустрия, Пенелопе Крус остава изключително активна и в киното.

„Булката!“ (The Bride!), една от най-големите ѝ премиери за годината, беше през март 2026 г. В този готически романтичен филм на режисьора Маги Джилънхол, Пенелопе си партнира с Крисчън Бейл и Джеси Бъкли.

На 26 юни се очаква премиерата на комедийния трилър „Поканата“ (The Invite), режисиран от Оливия Уайлд. В него Крус участва заедно с Едуард Нортън и Сет Роугън.

Актрисата наскоро приключи снимките на психологическия трилър на Флориан Зелер „Бункер“ (Bunker), където за пореден път играе заедно със съпруга си Хавиер Бардем.

Пенелопе е потвърдена за участие в нов празничен филм - комедия на Нанси Майърс, заедно с Кийран Кълкин и Оуен Уилсън. Премиерата е планирана за Коледа през 2027 г..

Звездата сподели, че работи по своя режисьорски дебют – документален филм, който тя описва като своя „страстен проект“ и върху който се фокусира чрез своята продуцентска компания Moonlyon.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пък за нас

    2 0 Отговор
    венка е лицето на новия брой килфенски пълнеж

    11:31 26.04.2026

  • 2 Щастлиевец

    0 0 Отговор
    Бети и Анита ще ги видим с козите на село, кой ще се хване с мен на бас ? 🤭🤭🤭🤭🤭🇮🇱🇮🇱🇮🇱🥳

    11:49 26.04.2026

  • 3 Жена , красива

    2 0 Отговор
    Жена! С излъчване и стил!

    12:03 26.04.2026

  • 4 Читател

    0 0 Отговор
    Моника Белучи, Салма Хайек, Пенелопе Крус, Софи Марсо, Скарлет Йохансон всички красиви талантливи и жени с класа,а сегашните са карикатури повечето

    12:13 26.04.2026