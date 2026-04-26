51-годишната Пенелопе Крус е лицето на новия брой на S Moda

Актрисата Пенелопе Крус е лицето на новия брой на списание S Moda. Тя сподели снимките в Instagram. 51-годишната Пенелопе Крус позира на корицата, облечена в сиви панталони, светлосиня риза, пуловер и шарено сако. Всички тоалети за фотосесията са дело на дизайнера на Chanel Матийо Блази.

В края на януари звездата присъства на модното ревю на Chanel в Париж. Преди това Пенелопе Крус се появи в новия брой на W Magazine China.

Освен в модната индустрия, Пенелопе Крус остава изключително активна и в киното.

„Булката!“ (The Bride!), една от най-големите ѝ премиери за годината, беше през март 2026 г. В този готически романтичен филм на режисьора Маги Джилънхол, Пенелопе си партнира с Крисчън Бейл и Джеси Бъкли.



На 26 юни се очаква премиерата на комедийния трилър „Поканата“ (The Invite), режисиран от Оливия Уайлд. В него Крус участва заедно с Едуард Нортън и Сет Роугън.

Актрисата наскоро приключи снимките на психологическия трилър на Флориан Зелер „Бункер“ (Bunker), където за пореден път играе заедно със съпруга си Хавиер Бардем.

Пенелопе е потвърдена за участие в нов празничен филм - комедия на Нанси Майърс, заедно с Кийран Кълкин и Оуен Уилсън. Премиерата е планирана за Коледа през 2027 г..

Звездата сподели, че работи по своя режисьорски дебют – документален филм, който тя описва като своя „страстен проект“ и върху който се фокусира чрез своята продуцентска компания Moonlyon.