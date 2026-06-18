Изабела Роселини празнува рожден ден: От модния подиум до номинация за „Оскар“

Изабела Роселини, празнува своя 74-и рожден ден. Родена на 18 юни 1952 г. в Рим, тя е дъщеря на две легенди на седмото изкуство – шведската актриса Ингрид Бергман и италианския режисьор Роберто Роселини. Още с появата си на бял свят Изабела е предопределена да бъде част от историята на киното, но успява да изгради собствена впечатляваща кариера, далеч надхвърляща славата на своите родители.

Пътят ѝ към световната известност започва в модата. През 80-те години Роселини се превръща в лице на козметичния гигант Lancôme и една от най-търсените манекенки в света. Нейната естествена красота, аристократично излъчване и неподражаем стил я превръщат в модна икона за цяло поколение.

Големият ѝ пробив в киното идва през 1986 г. с култовия филм Синьо кадифе на режисьора Дейвид Линч. Ролята на загадъчната Дороти Валънс остава една от най-запомнящите се в кариерата ѝ и до днес се смята за едно от най-силните женски превъплъщения в киното на 80-те години. Следват участия в редица европейски и американски продукции, както и роли в популярни телевизионни сериали.

Сред любопитните факти от живота на Роселини е, че след като губи договор с голяма козметична компания заради възрастта си, тя не се отказва, а се връща в университета и завършва магистърска степен по поведение на животните и опазване на природата. По-късно създава собствена ферма в щата Ню Йорк, където отглежда животни и се занимава с устойчиво земеделие.

Последните години донесоха нов възход в кариерата на актрисата. През 2024 г. тя впечатли критиците с ролята на сестра Агнес във филма Конклав, която ѝ донесе първа номинация за награда „Оскар“ в категорията за поддържаща женска роля.

И днес Роселини продължава да бъде изключително активна. През 2026 г. тя бе обявена сред звездите на престижния календар на Pirelli, а през август ще получи наградата Excellence Award на филмовия фестивал в Локарно за цялостния си принос към киното. Освен това актрисата работи по няколко нови филмови проекта, включително продукции на режисьорите Алис Рорвахер и Майк Нюъл.