Дъщерята на Джон Траволта иска той да се откаже от пилотирането

Джон Траволта прекарва повече време от всякога във въздуха, управлявайки любимите си самолети, а това все по-силно тревожи близките му, начело с дъщеря му Ела Блу Траволта. Според източници на RadarOnline.com, тя настоява той да спре да "играе на руска рулетка" с живота си, докато лети на 15 240 метра. Повод за нова вълна притеснения стана и последното му постижение: звездата от "Треска в събота вечер" се похвали на 72-рия си рожден ден на 18 февруари, че е получил лиценз да пилотира Bombardier Global Express, луксозен самолет за бизнес пътувания на дълги разстояния, след като по-рано се е квалифицирал за Boeing 747, 707 и 737. Според информацията това само е засилило тревогата на хората, които са най-близо до него, пише dir.bg.

"Днес е рожденият ми ден и с гордост мога да кажа, че получих лиценза си за Global Express! Благодаря на всички за пожеланията", написа той в социалните мрежи.

Траволта неведнъж е разказвал, че любовта му към авиацията се заражда още в гимназията.

"Бях на 15 години, когато училището ми предложи авиационен курс, който постави началото на втората ми кариера", споделя актьорът.

Най-големият самолет в колекцията му разполага с бар, напълно оборудвана кухня, просторна спалня и луксозна баня.

"Джон лети почти всеки ден. Той е истински запален по авиацията и не обича да мисли за допълнителния риск, който идва с това колко често е във въздуха", коментира източник, цитиран от чуждестранни медии.

Макар самият Траволта да не е претърпявал сериозни инциденти, друг известен пилот от Холивуд - Харисън Форд, е преживял няколко опасни ситуации. През 2015 г. той катастрофира със самолет на голф игрище в Калифорния, като получава счупвания на ръката, глезена и таза. Още по-рано, през 1999 г., звездата от "Индиана Джоунс" разбива хеликоптер по време на тренировъчен полет, но се разминава без сериозни наранявания.

На този фон се твърди, че дъщерята на Джон Траволта, 26-годишната Ела Блу, се притеснява от честите полети на баща си. Според източници тя се тревожи за безопасността му, особено след загубата на майка си, актрисата Кели Престън, която почина от рак на гърдата през 2020 г. на 57-годишна възраст.

Източникът казва пред RadarOnline.com: "Всеки път, когато Ела, или някой друг, спомене страховете си, той настоява, че е по-безопасно от това да си в кола. Казва, че взима толкова много лицензи, за да успокои децата си, за да знаят, че е наясно с всеки детайл, защото постоянно полага изпити. Децата му няма как да не се тревожат. Той е от онези бащи, които биха направили всичко за децата си, но просто не може да се откаже от летенето. Това е истинската му страст."