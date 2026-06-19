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Рецепта на деня: Калмари с чушки и лук по средиземноморски
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Калмари с чушки и лук по средиземноморски

19 Юни, 2026 10:05 603 8

  • калмари-
  • чушки-
  • лук-
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  • средиземнорски-
  • какво да сготвя

Ароматно средиземноморско ястие със зехтин, вино, лимон и свежи подправки

Рецепта на деня: Калмари с чушки и лук по средиземноморски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • почистени калмари - 600 г;
  • зелена чушка - 1 бр.;
  • жълта чушка - 1 бр.;
  • лук - 2 глави;
  • чесън - 2 скилидки;
  • зехтин - 4 с.л.;
  • бяло вино - 80 мл;
  • лимонов сок - 2 с.л.;
  • сладък червен пипер - 1 ч.л.;
  • сушен риган - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • пресен магданоз - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Калмарите се измиват добре и се подсушават с кухненска хартия. Ако са цели, тялото се нарязва на кръгчета, а пипалата се оставят цели или се разполовяват. Подсушаването е важно, защото помага калмарите да се запекат бързо, вместо да пуснат много вода в тигана.

Лукът се нарязва на тънки полумесеци, чушките на по-едри ленти, а чесънът се наситнява. Така зеленчуците омекват равномерно, но запазват приятна текстура и свеж цвят.

В широк тиган се загрява зехтинът на умерено силен огън. Добавят се лукът и чушките и се запържват 4-5 минути, като се разбъркват често. Целта е леко да се карамелизират по краищата, без да се разкашкат.

Прибавя се чесънът и се готви още около 30 секунди, само докато пусне аромат.

След това се добавят калмарите, огънят се усилва и всичко се сотира 2-3 минути. Калмарите трябва да побелеят и леко да се зачервят, но не бива да се готвят дълго, защото стават жилави.

Налива се бялото вино и се оставя да се изпари за 1-2 минути.

Добавят се сладкият червен пипер, риганът, солта и черният пипер. Разбърква се внимателно, за да се обвият калмарите и зеленчуците с ароматния сос.

Накрая се полива с лимонов сок и се поръсва с пресен магданоз. Ястието се поднася веднага, докато калмарите са крехки и сочни. Подхожда отлично с препечен хляб, ориз или свежа салата, пише gotvach.bg.


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  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    Прочетох калмари и се зарадвах, че накрая сте публикували рецепта за ро доп ски кал мари, но напразно.

    10:23 19.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    1 0 Отговор
    Киро скалата има страхотно мляко 🥳

    10:37 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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