Рецепта на деня: Калмари с чушки и лук по средиземноморски

Необходими продукти:

почистени калмари - 600 г;

зелена чушка - 1 бр.;

жълта чушка - 1 бр.;

лук - 2 глави;

чесън - 2 скилидки;

зехтин - 4 с.л.;

бяло вино - 80 мл;

лимонов сок - 2 с.л.;

сладък червен пипер - 1 ч.л.;

сушен риган - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

пресен магданоз - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Калмарите се измиват добре и се подсушават с кухненска хартия. Ако са цели, тялото се нарязва на кръгчета, а пипалата се оставят цели или се разполовяват. Подсушаването е важно, защото помага калмарите да се запекат бързо, вместо да пуснат много вода в тигана.

Лукът се нарязва на тънки полумесеци, чушките на по-едри ленти, а чесънът се наситнява. Така зеленчуците омекват равномерно, но запазват приятна текстура и свеж цвят.

В широк тиган се загрява зехтинът на умерено силен огън. Добавят се лукът и чушките и се запържват 4-5 минути, като се разбъркват често. Целта е леко да се карамелизират по краищата, без да се разкашкат.

Прибавя се чесънът и се готви още около 30 секунди, само докато пусне аромат.

След това се добавят калмарите, огънят се усилва и всичко се сотира 2-3 минути. Калмарите трябва да побелеят и леко да се зачервят, но не бива да се готвят дълго, защото стават жилави.

Налива се бялото вино и се оставя да се изпари за 1-2 минути.

Добавят се сладкият червен пипер, риганът, солта и черният пипер. Разбърква се внимателно, за да се обвият калмарите и зеленчуците с ароматния сос.

Накрая се полива с лимонов сок и се поръсва с пресен магданоз. Ястието се поднася веднага, докато калмарите са крехки и сочни. Подхожда отлично с препечен хляб, ориз или свежа салата, пише gotvach.bg.