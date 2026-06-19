Катлийн Търнър на 72 г.: Жената с най-разпознаваемия глас в Холивуд

Днес рожден ден празнува Катлийн Търнър – една от най-ярките звезди на американското кино през 80-те години и актриса, чийто дрезгав, плътен глас се превръща в нейна запазена марка. Носителка е на две награди „Златен глобус“, номинирана е за „Оскар“ и две награди „Тони“, а кариерата ѝ обхваща кино, театър, телевизия и озвучаване.

Родена на 19 юни 1954 г. в Спрингфийлд, щата Мисури, Катлийн Търнър прекарва голяма част от детството си извън САЩ заради дипломатическата кариера на баща си. Живее в Канада, Куба, Венецуела и Великобритания, а именно в Лондон открива любовта си към театъра.

Големият ѝ пробив идва през 1981 г. с еротичния трилър "Телесна топлина", където ролята на Матий Уокър я превръща в новия секссимвол на Холивуд. Следват поредица от хитове като "Романс за камъка", "Перлата на Нил", "Честта на фамилията Прици", „Пеги Сю се омъжи“ и "Войната на розите". Именно за "Романс за камъка" и "Честта на фамилията Прици" тя печели двете си награди „Златен глобус“.

Сред най-паметните ѝ участия е и озвучаването на легендарната Джесика Рабит в Who Framed Roger Rabbit. Репликата „Не съм лоша, просто така съм нарисувана“ остава една от най-цитираните в историята на анимационното кино.

Любопитни факти от живота ѝ

Катлийн Търнър е сравнявана с младата Лорън Бекол заради характерния си дрезгав глас. При първата им среща тя се представя с думите: „Здравейте, аз съм младата версия на вас.“

През 90-те години актрисата се сблъсква с тежък ревматоиден артрит, който временно ограничава кариерата ѝ и променя външния ѝ вид. По-късно благодарение на нови терапии заболяването навлиза в ремисия и тя се завръща активно на сцената.

Търнър има успешна театрална кариера на Бродуей, включително високо оценената ѝ роля в пиесата "Кой се страхува от Вирджиния Улф?", за която получава номинация за „Тони“.

Сред телевизионните ѝ изяви се откроява участието в популярния сериал "Приятели", където играе бащата-травестит на Чандлър Бинг.

Болестта

През 1992 г. Катлийн Търнър е диагностицирана с ревматоиден артрит – хронично автоимунно заболяване, което причинява възпаление на ставите, силни болки и ограничена подвижност. В най-тежкия период актрисата трудно ходи и дори се налага да използва бастун. Заболяването временно забавя кариерата ѝ и води до значителни промени във външния ѝ вид, което я прави обект на злонамерени коментари в Холивуд. Благодарение на съвременните терапии и рехабилитацията състоянието ѝ постепенно влиза в ремисия, а самата Търнър неведнъж е говорила открито за борбата си с болестта, превръщайки се в един от известните гласове в подкрепа на хората с ревматоиден артрит.

Въпреки че вече се появява по-рядко на екран, актрисата остава активна. През 2026 г. тя привлече внимание с участието си в анимационната адаптация на Animal Farm, в която озвучава героя Бенджамин. През април Търнър се появи на премиерата на филма в Ню Йорк и беше посрещната с голям интерес от медиите и феновете.

Същевременно продължава да представя автобиографичното си сценично шоу „Finding My Voice“, в което разказва истории от живота и кариерата си пред публика.

Популярни цитати на Катлийн Търнър:

„Не се страхувам да остарявам. Страхувам се да спра да бъда любопитна.“

„Най-важното за един актьор е да намери собствен глас.“

„Никога не съм искала да бъда звезда. Исках да бъда добра актриса.“

„Ако един мъж е решителен, го уважават. Ако една жена е решителна, я наричат трудна.“