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Пенелопе Крус драстично промени визията си (СНИМКА)

Пенелопе Крус драстично промени визията си (СНИМКА)

19 Юни, 2026 10:45 609 6

  • пенелопе крус-
  • визия-
  • бретон

Звездата бе подстригала косата си на боб с бретон и нов карамелен нюанс

Пенелопе Крус драстично промени визията си (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Пенелопе Крус драстично промени визията си и показа резултата в Instagram. Звездата бе подстригала косата си на боб с бретон и нов карамелен нюанс.


През август Пенелопе Крус и Хавиер Бардем посетиха концерта на рапъра Bad Bunny в Пуерто Рико. Във видеоклиповете двойката танцува и пее заедно с изпълнителя.

Пенелопе Крус е във връзка с актьора Хавиер Бардем от 2007 г. Двойката се запознава след участието си във филма на Уди Алън „Вики. Кристина. Барселона“. През 2010 г. звездите сключиха брак в дома на общ приятел на Бахамите.


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