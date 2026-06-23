Оливия Родриго с трети пореден №1 албум в Billboard 200

Новата ера на Оливия Родриго започва директно от върха. Третият ѝ студиен албум - you seem pretty sad for a girl so in love - дебютира под №1 в Billboard 200 още в първата си седмица и продължава изключителната ѝ серия от три последователни албума на върха след SOUR и GUTS.
you seem pretty sad for a girl so in love бързо се превърна от очаквано завръщане в едно от големите поп събития на сезона. 13-траковият проект събра силен световен отзвук още в деня на премиерата си, когато според Spotify записа най-силния еднодневен стрийминг резултат за албум на жена артист през 2026 г. до момента.
Оливия Родриго се отдалечава от директния тийнейджърски удар на SOUR и острия поп-рок нерв на GUTS, без да губи онова, което направи песните ѝ разпознаваеми - драматичен детайл, бърза смяна на настроенията и рефрени, които звучат едновременно лично и мащабно. Албумът не разчита само на голямата емоция, а на контраста между захарна поп повърхност, китарна тежест, new wave нюанси и почти театрално чувство за сцена.
Проектът включва drop dead, stupid song, honeybee, maggots for brains, u + me =
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09:19 23.06.2026
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