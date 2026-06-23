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Оливия Родриго с трети пореден №1 албум в Billboard 200

Оливия Родриго с трети пореден №1 албум в Billboard 200

23 Юни, 2026 09:17 478 7

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"you seem pretty sad for a girl so in love" бързо се превърна от очаквано завръщане в едно от големите поп събития на сезона

Оливия Родриго с трети пореден №1 албум в Billboard 200 - 1
Снимка: Universal Music Group
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новата ера на Оливия Родриго започва директно от върха. Третият ѝ студиен албум - you seem pretty sad for a girl so in love - дебютира под №1 в Billboard 200 още в първата си седмица и продължава изключителната ѝ серия от три последователни албума на върха след SOUR и GUTS.

you seem pretty sad for a girl so in love бързо се превърна от очаквано завръщане в едно от големите поп събития на сезона. 13-траковият проект събра силен световен отзвук още в деня на премиерата си, когато според Spotify записа най-силния еднодневен стрийминг резултат за албум на жена артист през 2026 г. до момента.

Оливия Родриго се отдалечава от директния тийнейджърски удар на SOUR и острия поп-рок нерв на GUTS, без да губи онова, което направи песните ѝ разпознаваеми - драматичен детайл, бърза смяна на настроенията и рефрени, които звучат едновременно лично и мащабно. Албумът не разчита само на голямата емоция, а на контраста между захарна поп повърхност, китарна тежест, new wave нюанси и почти театрално чувство за сцена.

Проектът включва drop dead, stupid song, honeybee, maggots for brains, u + me =


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Красивата Оливия Родриго е с трети пореден №1 албум в "Billboard"- 200.

    09:19 23.06.2026

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    you seem pretty sad for a girl so in love - Изглеждаш доста тъжна,за толкова влюбено момиче.

    09:24 23.06.2026

  • 3 кастроли

    1 0 Отговор
    Искам да я цункам тази Оливия-Масленица до утре,сутринта!

    09:27 23.06.2026

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    ...жена- артист или просто АРТИСТКА.

    09:34 23.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.