Рецепта на деня: Пълнени картофени топки с гъби и сметанов сос

Необходими продукти:

За картофените топки:

картофи - 1 кг;

яйце - 1 бр.;

краве масло - 40 г;

брашно - 2 с.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/3 ч.л.

За плънката:

гъби - 300 г;

лук - 1 глава;

олио - 2 с.л.;

краве масло - 20 г;

сол - 1/2 ч.л.;

черен пипер - 1/4 ч.л.

За соса и запичането:

готварска сметана - 300 мл;

прясно мляко - 100 мл;

настърган кашкавал - 100 г;

галета - 2 с.л.;

индийско орехче - 1 щипка;

пресен босилек - за поднасяне.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват се на едри кубчета и се слагат в тенджера със студена подсолена вода. Варят се около 20-25 минути, докато омекнат напълно и се пробождат лесно с вилица. Отцеждат се добре и се оставят за 5 минути да се изпари излишната влага.

Още топли, картофите се намачкват на гладко пюре с маслото. Когато сместа леко се охлади, се добавят яйцето, брашното, солта и черният пипер. Разбърква се до меко картофено тесто, което държи форма. Ако картофите са по-воднисти, може да се добави още 1 с.л. брашно.

Гъбите се почистват и се нарязват на дребно. Лукът се наситнява.

В тиган се загряват олиото и маслото, добавя се лукът и се запържва 3-4 минути на умерен огън, докато омекне.

Прибавят се гъбите и се готвят още 8-10 минути, докато течността им се изпари и плънката стане ароматна и леко златиста. Овкусява се със сол и черен пипер, след което се оставя да се охлади.

С леко влажни ръце се взема част от картофената смес, оформя се плоска питка, в средата се слага лъжица от гъбената плънка и краищата се затварят внимателно. Оформят се топки с еднакъв размер, за да се изпекат равномерно.

В купа се смесват сметаната, прясното мляко и щипка индийско орехче. Сосът се излива в намаслена тавичка, а отгоре се подреждат пълнените картофени топки. Поръсват се с настърган кашкавал и галета, които при запичане дават апетитна златиста коричка.

Ястието се пече в предварително загрята фурна на 190 градуса около 25-30 минути. Готово е, когато сосът леко се сгъсти и започне да къкри по краищата, а картофените топки се зачервят отгоре.

Поднасят се топли, по желание с листенца пресен босилек, пише gotvach.bg.