Рецепта на деня: Пълнени картофени топки с гъби и сметанов сос

Необходими продукти:
За картофените топки:
- картофи - 1 кг;
- яйце - 1 бр.;
- краве масло - 40 г;
- брашно - 2 с.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/3 ч.л.
За плънката:
- гъби - 300 г;
- лук - 1 глава;
- олио - 2 с.л.;
- краве масло - 20 г;
- сол - 1/2 ч.л.;
- черен пипер - 1/4 ч.л.
За соса и запичането:
- готварска сметана - 300 мл;
- прясно мляко - 100 мл;
- настърган кашкавал - 100 г;
- галета - 2 с.л.;
- индийско орехче - 1 щипка;
- пресен босилек - за поднасяне.
Начин на приготвяне:
Картофите се обелват, нарязват се на едри кубчета и се слагат в тенджера със студена подсолена вода. Варят се около 20-25 минути, докато омекнат напълно и се пробождат лесно с вилица. Отцеждат се добре и се оставят за 5 минути да се изпари излишната влага.
Още топли, картофите се намачкват на гладко пюре с маслото. Когато сместа леко се охлади, се добавят яйцето, брашното, солта и черният пипер. Разбърква се до меко картофено тесто, което държи форма. Ако картофите са по-воднисти, може да се добави още 1 с.л. брашно.
Гъбите се почистват и се нарязват на дребно. Лукът се наситнява.
В тиган се загряват олиото и маслото, добавя се лукът и се запържва 3-4 минути на умерен огън, докато омекне.
Прибавят се гъбите и се готвят още 8-10 минути, докато течността им се изпари и плънката стане ароматна и леко златиста. Овкусява се със сол и черен пипер, след което се оставя да се охлади.
С леко влажни ръце се взема част от картофената смес, оформя се плоска питка, в средата се слага лъжица от гъбената плънка и краищата се затварят внимателно. Оформят се топки с еднакъв размер, за да се изпекат равномерно.
В купа се смесват сметаната, прясното мляко и щипка индийско орехче. Сосът се излива в намаслена тавичка, а отгоре се подреждат пълнените картофени топки. Поръсват се с настърган кашкавал и галета, които при запичане дават апетитна златиста коричка.
Ястието се пече в предварително загрята фурна на 190 градуса около 25-30 минути. Готово е, когато сосът леко се сгъсти и започне да къкри по краищата, а картофените топки се зачервят отгоре.
Поднасят се топли, по желание с листенца пресен босилек, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #2
10:10 24.06.2026
2 Мъж
До коментар #1 от "Абе":Ела да ги сбараш мъдоците станаха като праскови наденицата се в надървила
10:15 24.06.2026
3 Вени, и аз имам
10:22 24.06.2026
4 Шопа
10:26 24.06.2026