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Рецепта на деня: Пълнени картофени топки с гъби и сметанов сос
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пълнени картофени топки с гъби и сметанов сос

24 Юни, 2026 10:05 465 4

  • картофи-
  • пюре-
  • топки-
  • гъби-
  • пълнени-
  • сос-
  • какво да сготвя

Ароматно картофено ястие с хрупкава коричка

Рецепта на деня: Пълнени картофени топки с гъби и сметанов сос - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За картофените топки:

  • картофи - 1 кг;
  • яйце - 1 бр.;
  • краве масло - 40 г;
  • брашно - 2 с.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/3 ч.л.

За плънката:

  • гъби - 300 г;
  • лук - 1 глава;
  • олио - 2 с.л.;
  • краве масло - 20 г;
  • сол - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/4 ч.л.

За соса и запичането:

  • готварска сметана - 300 мл;
  • прясно мляко - 100 мл;
  • настърган кашкавал - 100 г;
  • галета - 2 с.л.;
  • индийско орехче - 1 щипка;
  • пресен босилек - за поднасяне.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват се на едри кубчета и се слагат в тенджера със студена подсолена вода. Варят се около 20-25 минути, докато омекнат напълно и се пробождат лесно с вилица. Отцеждат се добре и се оставят за 5 минути да се изпари излишната влага.

Още топли, картофите се намачкват на гладко пюре с маслото. Когато сместа леко се охлади, се добавят яйцето, брашното, солта и черният пипер. Разбърква се до меко картофено тесто, което държи форма. Ако картофите са по-воднисти, може да се добави още 1 с.л. брашно.

Гъбите се почистват и се нарязват на дребно. Лукът се наситнява.

В тиган се загряват олиото и маслото, добавя се лукът и се запържва 3-4 минути на умерен огън, докато омекне.

Прибавят се гъбите и се готвят още 8-10 минути, докато течността им се изпари и плънката стане ароматна и леко златиста. Овкусява се със сол и черен пипер, след което се оставя да се охлади.

С леко влажни ръце се взема част от картофената смес, оформя се плоска питка, в средата се слага лъжица от гъбената плънка и краищата се затварят внимателно. Оформят се топки с еднакъв размер, за да се изпекат равномерно.

В купа се смесват сметаната, прясното мляко и щипка индийско орехче. Сосът се излива в намаслена тавичка, а отгоре се подреждат пълнените картофени топки. Поръсват се с настърган кашкавал и галета, които при запичане дават апетитна златиста коричка.

Ястието се пече в предварително загрята фурна на 190 градуса около 25-30 минути. Готово е, когато сосът леко се сгъсти и започне да къкри по краищата, а картофените топки се зачервят отгоре.

Поднасят се топли, по желание с листенца пресен босилек, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    1 0 Отговор
    Язе предлагам пълнени топки със селска наденица и също има сметанов сос.

    Коментиран от #2

    10:10 24.06.2026

  • 2 Мъж

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Ела да ги сбараш мъдоците станаха като праскови наденицата се в надървила

    10:15 24.06.2026

  • 3 Вени, и аз имам

    2 0 Отговор
    пълнени със сметана топки, обаче не са картофени

    10:22 24.06.2026

  • 4 Шопа

    2 0 Отговор
    Рецептата е от Вигенин !!!

    10:26 24.06.2026