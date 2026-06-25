Нина Николина на 51 г.: Певицата, която даде нов живот на българския фолклор

Днес рожден ден празнува Нина Николина. Родена на 25 юни 1975 г. във Враца, тя вече повече от три десетилетия успешно съчетава традиционния български фолклор със съвременни музикални стилове, превръщайки се в един от най-оригиналните гласове на родната сцена.

Истинското ѝ име е Николина Димитрова Попова. Любовта към музиката се проявява още в ранното ѝ детство, когато едва тригодишна става солистка на училищен хор. По-късно завършва музикалното училище в Плевен, а след това и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, където се дипломира със специалностите „Дирижиране на народен хор и оркестър“ и „Музикална педагогика“.

Професионалната ѝ кариера започва през 1996 г. с дебютния албум „Нина Николина“. Малко по-късно тя става част от екипа на телевизионното предаване „Хъшове“ и работи с „Ку-Ку бенд“, което значително увеличава популярността ѝ. Вторият ѝ албум „Слънчоглед“ включва автентични народни песни, а през следващите години певицата постепенно изгражда своя отличителен стил – смела комбинация между фолклор, поп, джаз, етно и латино влияния.

Сред най-големите ѝ хитове са „Нека вали“, „Ти“, „Не мога“, „Абсент“ (в дует с Калин Вельов), „Как се случва любовта“, „Прах“ и още десетки песни, които се превръщат в неизменна част от репертоара на българските радиостанции. Сингълът „Ти“ ѝ носи едни от най-престижните музикални отличия у нас, включително награди на БГ Радио и телевизия ММ.

През годините Нина Николина остава вярна на мисията си да популяризира българския фолклор пред новите поколения. С проекта си „Pendara Ethno Project“ тя представя традиционните народни песни в модерни аранжименти, които намират публика както в България, така и на международната сцена.

И през последните месеци певицата продължава да бъде активна в обществения и музикалния живот. През май тя участва като член на журито в националната селекция за българския представител на „Евровизия“, като заяви, че успехите на българските изпълнители са повод за национална гордост и допринасят за популяризирането на страната по света.