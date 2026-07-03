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Синът на Гуинет Полтроу дебютира в модата (СНИМКА)

Синът на Гуинет Полтроу дебютира в модата (СНИМКА)

3 Юли, 2026 08:42 980 4

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20-годишният Моузес Мартин стана лице на новата рекламна кампания на Burberry - „Escape to the Countryside“

Синът на Гуинет Полтроу дебютира в модата (СНИМКА) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моузес Мартин, 20-годишният син на холивудската актриса Гуинет Полтроу и фронтмена на Coldplay Крис Мартин, направи своя официален дебют в света на висшата мода. Младежът, който в момента е студент в Брауновия университет, е избран за едно от основните лица в най-новата лятна рекламна кампания на емблематичната британска марка Burberry, озаглавена „Escape to the Countryside“ (Бягство в провинцията), пише Women's Wear Daily.


Кампанията, заснета от известния фотограф Крис Роудс, е вдъхновена от традиционните британски пътешествия и наследството на марката сред природата. На кадрите наследникът на известната двойка позира в непринуден и колежански стил, облечен в класически поло тениски, карирани ризи и емблематичните за бранда аксесоари с разпознаваемото каре в бежов архив. Моузес участва в проекта рамо до рамо със супермоделите Еди Кембъл, Нора Атал и Санг Уу Ким, пресъздавайки забавно лятно пътуване с приятели из английските полета и села.

Освен с визията си, Моузес Мартин участва в кампанията и с музикалния си талант. Официалното видео към рекламата е озвучено от песента „For Hire“, изпълнявана от неговата собствена алтернативна рок група People I've Met, където той е вокалист и китарист. С този ход творческият директор на модната къща Даниел Лий подчертава връзката на Burberry с младежката изследователска култура и изкуството. Моузес следва стъпките на по-голямата си сестра, 22-годишната Епъл Мартин, която вече има успешни договори с модни гиганти като Chloé и Self-Portrait.


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  • 1 Мюмюн

    5 1 Отговор
    Грозотии

    08:48 03.07.2026

  • 2 да попитам

    4 1 Отговор
    Към дамската мода ли се е насочил?

    09:03 03.07.2026

  • 3 И той гуйнет

    5 1 Отговор
    като майка си…

    09:11 03.07.2026

  • 4 По - грозен

    4 1 Отговор
    и от майка си.

    09:12 03.07.2026