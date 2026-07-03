Синът на Гуинет Полтроу дебютира в модата (СНИМКА)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Интуицията Ви ще бъде надежден ориентир в ситуации, които изглеждат неясни на пръв поглед. Някои събития ще се развиват зад кулисите и ще разкрият значението си по-късно. Не бързайте да правите изводи само по първите впечатления. Вечерните часове са подходящи за спокойствие, размисъл и възстановяване на силите.

Водолей (21.01 - 19.02) Самоувереността Ви ще бъде забелязана и оценена от околните. Възможно е да получите подкрепа за идея, която доскоро е срещала колебание. В личните отношения бъдете внимателни към чувствата на другите, дори когато сте убедени в правотата си. Вечерта е благоприятна за разговори, които изясняват важни въпроси.

Козирог (23.12 - 20.01) Отговорностите ще изискват концентрация, но ще имате достатъчно ресурси да се справите успешно. Практично решение на стар въпрос може да се появи точно когато най-малко го очаквате. Избягвайте да смесвате емоции и важни финансови решения. Краят на деня ще донесе усещане за стабилност и ред.

Стрелец (23.11 - 22.12) Нови впечатления и интересни идеи ще събудят желанието Ви за развитие. Някой може да Ви предложи различна гледна точка, която заслужава внимание. Добре е да не обещавате повече, отколкото реално можете да изпълните. Вечерта носи вдъхновение за бъдещи планове.

Скорпион (24.10 - 22.11) Решителността Ви ще Ви помогне да се справите с въпрос, който дълго е изисквал внимание. Нестандартен подход може да даде по-добри резултати от традиционните методи. Не подценявайте значението на един привидно малък разговор. Към края на деня ще имате по-ясна представа за следващите си стъпки.

Везни (24.09 - 23.10) Хармонията в отношенията ще бъде важна тема за Вас през този ден. Възможно е да усетите разлика между собствените си желания и очакванията на околните. Изслушването и разбирането ще помогнат повече от опитите да убеждавате. Вечерните часове създават условия за приятни емоции и вдъхновение.

Дева (24.08 - 23.09) Практичните задачи ще се подреждат по-лесно, ако оставите място и за творчески решения. Някоя промяна в графика може да се окаже по-благоприятна, отколкото изглежда първоначално. Обърнете внимание на детайлите, особено при документи и договорки. Вечерта е подходяща за завършване на започнати ангажименти.

Лъв (24.07 - 23.08) Желанието Ви да постигнете повече ще бъде силно, но успехът ще зависи от добрата координация с околните. Възможно е да се наложи да направите компромис по въпрос, който засяга и други хора. Спокойният тон ще бъде по-полезен от настойчивите аргументи. Краят на деня носи приятно усещане за напредък.

Рак (22.06 - 23.07) Личните въпроси ще заемат важно място в мислите Ви и ще изискват по-спокоен подход. Подкрепа може да дойде от човек, който добре разбира Вашите намерения. Не позволявайте на временни колебания да променят посоката, която сте избрали. В края на деня ще успеете да възстановите вътрешното си равновесие.

Близнаци (22.05 - 21.06) Интересни новини или срещи ще внесат разнообразие в ежедневието Ви. Възможно е стар разговор или тема отново да излезе на преден план и да изисква уточнение. Давайте си време да анализирате информацията, преди да реагирате. Вечерните часове носят възможност за полезни изводи и добри идеи.

Телец (21.04 - 21.05) Стабилността, към която се стремите, ще бъде напълно постижима, ако не се поддавате на чуждо напрежение. Някоя идея може да изглежда необичайна в началото, но да покаже своята стойност по-късно. Бъдете внимателни с финансови въпроси и не бързайте с окончателни решения. Към края на деня ще усетите повече увереност в избраната посока.