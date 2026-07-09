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Том Ханкс на 70 години - актьорът, превърнал добротата в запазена марка

Том Ханкс на 70 години - актьорът, превърнал добротата в запазена марка

9 Юли, 2026 11:14 495 4

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  • рожден ден

Вижте подробности за актьора

Том Ханкс на 70 години - актьорът, превърнал добротата в запазена марка - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Том Ханкс навършва 70 години днес - 9 юли. Роден през 1956 г. в Конкорд, Калифорния, Томас Джефри Ханкс започва кариерата си с телевизионни участия и комедийни роли, но постепенно се утвърждава като актьор с изключителен драматичен диапазон. Пробивът му идва с филми като „Плясък“ и „Голям“, а през 90-те години се превръща в едно от най-силните имена в Холивуд.

Ханкс е сред редките актьори, печелили „Оскар“ за най-добра мъжка роля в две последователни години – за „Филаделфия“ и „Форест Гъмп“. Това постижение го поставя в елитна група в историята на киното.

Сред най-популярните му роли остават капитан Милър в „Спасяването на редник Райън“, Чък Ноланд в „Корабокрушенецът“, Пол Еджкомб в „Зеленият път“, професор Робърт Лангдън в екранизациите по романите на Дан Браун и гласът на Уди в поредицата „Играта на играчките“. С тези образи Ханкс успява да изгради рядък баланс между масова популярност и актьорски авторитет.

Освен като актьор, той има активна работа и като продуцент, режисьор и сценарист. Името му стои зад проекти, свързани с Втората световна война, американската история и космическата програма – теми, към които Ханкс проявява траен интерес. През последните години той продължава да работи по нови кино и телевизионни продукции, включително по продължението на военната драма „Greyhound“, в което отново участва и е сценарист.

Актьорът е свързан и с една от най-обичаните анимационни поредици – „Играта на играчките“. В интервю през 2026 г. Ханкс коментира темата за признанието на гласовите актьори в киното, като защити позицията, че силното изпълнение трябва да бъде оценявано заради емоционалното си въздействие, независимо дали актьорът е пред камерата или зад микрофон.

През годините Том Ханкс е отличаван не само за филмовите си постижения. Той е носител на Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие в САЩ, връчено му през 2016 г. от президента Барак Обама.

Извън екрана Ханкс има репутация на една от най-уважаваните фигури в американската култура. Публиката го възприема като актьор, който рядко търси скандал, но често избира истории с човешка тежест – за достойнство, морален избор, загуба, приятелство и устойчивост.


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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    като гледам кви ,,великолепни,, тъмнокожи ,,актьори,, идват след легендите , се замислям Холивуд или Боливуд е по -правилно! //уважение за Фрийман , Дензъл.. и още няколко , но новите не са им от класата

    11:21 09.07.2026

  • 2 Шперца

    0 0 Отговор
    Един познат разправяше, че се казвал Антон Ханков и бил българин, ама се криел хаха а Никол Шерцингер била сестра на Арнолд Шварценегер

    11:47 09.07.2026

  • 3 Феликс Дж

    1 0 Отговор
    Хазарина ханс и доброта. Доктор Лектър е по-голям добряк от този.

    11:49 09.07.2026

  • 4 Тъмната му страна

    1 0 Отговор
    И този редовно е посещавал острова на Епщайн.

    11:51 09.07.2026