Най-застрашеният животински вид в България: Губим ли египетския лешояд?

Биологичното разнообразие в страната е изправено пред безпрецедентна криза. Актуалните данни на природозащитните организации и регистрите в Червената книга на Република България показват, че близо 80 вида животни у нас са директно застрашени от изчезване. Сред тях обаче една емблематична птица заема най-критичната позиция – египетският лешояд. Популацията му намалява с бързи темпове, което го превръща в най-застрашения гръбначен вид на територията на страната.

Защо египетският лешояд е пред пълно изчезване?

Египетският лешояд е единственият мигриращ вид лешояд в България. Всяка пролет той изминава хиляди километри от Африка до гнездата си на Балканите, но заплахите по пътя и у нас са огромни:

Илегални отрови: Използването на незаконни отровни примамки срещу хищници остава основна причина за смъртност.

Инфраструктура: Неизолираните електрически стълбове причиняват десетки смъртни случаи от токов удар годишно.

Липса на храна: Намаляването на традиционното екстензивно животновъдство лишава птиците от естествените им хранителни източници.

Рискът за сухоземните бозайници: Казусът с европейския лалугер

Кризата не подминава и сухоземните обитатели. Европейският лалугер, който е ключов за оцеляването на редица хищни птици, е под строга защита. Свиването на пасищата и разораването на затревените площи заради интензивното земеделие унищожават цели колонии, поставяйки вида в международния Червен списък на световно застрашените животни.

Спешни мерки за спасяване на биоразнообразието у нас

Еколозите подчертават, че ако не се предприемат незабавни държавни реформи, България рискува да загуби тези видове в рамките на следващото десетилетие. Сред основните приоритети са:

Строг контрол върху използването на пестициди и отрови в селското стопанство.

Обезопасяване на рисковите електропреносни мрежи в зоните от Натура 2000

Финансово подпомагане на стопаните, поддържащи пасища с лалугерови колонии.

Гражданите също могат да помогнат. При откриване на бедстващо диво животно или съмнения за поставена отрова в природата, подайте незабавен сигнал към съответната Районна инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).