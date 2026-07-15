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Най-застрашеният животински вид в България: Губим ли египетския лешояд?

Най-застрашеният животински вид в България: Губим ли египетския лешояд?

15 Юли, 2026 12:16 429 5

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Червената книга алармира за критично изчезващи видове по българските земи към юли 2026 г.

Най-застрашеният животински вид в България: Губим ли египетския лешояд? - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Биологичното разнообразие в страната е изправено пред безпрецедентна криза. Актуалните данни на природозащитните организации и регистрите в Червената книга на Република България показват, че близо 80 вида животни у нас са директно застрашени от изчезване. Сред тях обаче една емблематична птица заема най-критичната позиция – египетският лешояд. Популацията му намалява с бързи темпове, което го превръща в най-застрашения гръбначен вид на територията на страната.

Защо египетският лешояд е пред пълно изчезване?

Египетският лешояд е единственият мигриращ вид лешояд в България. Всяка пролет той изминава хиляди километри от Африка до гнездата си на Балканите, но заплахите по пътя и у нас са огромни:

  • Илегални отрови: Използването на незаконни отровни примамки срещу хищници остава основна причина за смъртност.
  • Инфраструктура: Неизолираните електрически стълбове причиняват десетки смъртни случаи от токов удар годишно.
  • Липса на храна: Намаляването на традиционното екстензивно животновъдство лишава птиците от естествените им хранителни източници.

Рискът за сухоземните бозайници: Казусът с европейския лалугер

Кризата не подминава и сухоземните обитатели. Европейският лалугер, който е ключов за оцеляването на редица хищни птици, е под строга защита. Свиването на пасищата и разораването на затревените площи заради интензивното земеделие унищожават цели колонии, поставяйки вида в международния Червен списък на световно застрашените животни.

Спешни мерки за спасяване на биоразнообразието у нас

Еколозите подчертават, че ако не се предприемат незабавни държавни реформи, България рискува да загуби тези видове в рамките на следващото десетилетие. Сред основните приоритети са:

  • Строг контрол върху използването на пестициди и отрови в селското стопанство.
  • Обезопасяване на рисковите електропреносни мрежи в зоните от Натура 2000
  • Финансово подпомагане на стопаните, поддържащи пасища с лалугерови колонии.

Гражданите също могат да помогнат. При откриване на бедстващо диво животно или съмнения за поставена отрова в природата, подайте незабавен сигнал към съответната Районна инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).


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