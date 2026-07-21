Джеси Джей потвърди раздялата с Чанан Колман

Джеси Джей официално потвърди, че с Чанан Сафир Колман са прекратили романтичните си отношения след близо пет години заедно. Певицата съобщи новината в Instagram, като определи ситуацията като „тъжна и трудна“.

Снимка: Инстаграм

38-годишната изпълнителка обясни, че двамата са взели решението преди известно време и досега са преминавали през раздялата далеч от публичното внимание. Тя е решила да направи изявлението, за да изпревари слуховете, неверните версии и медийните спекулации около личния им живот.

Джеси Джей подчерта, че с бившия баскетболист запазват уважението и приятелството помежду си. Основният им приоритет остава тригодишният им син Скай, когото ще продължат да отглеждат заедно в спокойна и подкрепяща среда.

Двойката започна връзката си през 2021 г., а през май 2023 г. се роди синът им. Колман беше до певицата и по време на лечението ѝ от рак на гърдата. През май 2026 г. тя съобщи, че изследванията ѝ не показват наличие на заболяването.

Двамата не посочват конкретна причина за раздялата. Към момента всички твърдения за конфликт, изневяра или намеса на трети човек остават непотвърдени слухове.