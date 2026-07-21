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Джеси Джей потвърди раздялата с Чанан Колман

Джеси Джей потвърди раздялата с Чанан Колман

21 Юли, 2026 13:43 803 2

  • джеси джей-
  • чанан колман-
  • раздяла

Певицата обяви края на близо петгодишната им връзка и заяви, че двамата ще останат отдадени родители на сина си Скай

Джеси Джей потвърди раздялата с Чанан Колман - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джеси Джей официално потвърди, че с Чанан Сафир Колман са прекратили романтичните си отношения след близо пет години заедно. Певицата съобщи новината в Instagram, като определи ситуацията като „тъжна и трудна“.

Джеси Джей потвърди раздялата с Чанан Колман
Снимка: Инстаграм

38-годишната изпълнителка обясни, че двамата са взели решението преди известно време и досега са преминавали през раздялата далеч от публичното внимание. Тя е решила да направи изявлението, за да изпревари слуховете, неверните версии и медийните спекулации около личния им живот.

Джеси Джей подчерта, че с бившия баскетболист запазват уважението и приятелството помежду си. Основният им приоритет остава тригодишният им син Скай, когото ще продължат да отглеждат заедно в спокойна и подкрепяща среда.

Двойката започна връзката си през 2021 г., а през май 2023 г. се роди синът им. Колман беше до певицата и по време на лечението ѝ от рак на гърдата. През май 2026 г. тя съобщи, че изследванията ѝ не показват наличие на заболяването.

Двамата не посочват конкретна причина за раздялата. Към момента всички твърдения за конфликт, изневяра или намеса на трети човек остават непотвърдени слухове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Усмихнат

    6 0 Отговор
    Ей сега ще го преметна в другия крачол и ще пия една бира. Не ме брига живота на разни комплексари и какви са им проблемите. Въобще не чета подобни бози. Коментирам заглавието и нищо друго.

    13:50 21.07.2026

  • 2 ДрБр

    3 0 Отговор
    Баш ме брига!

    14:12 21.07.2026