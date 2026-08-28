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Рецепта на деня: Отворени сръбски банички със сирене
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Отворени сръбски банички със сирене

28 Август, 2026 10:05 675 6

  • отворени банички-
  • сръбска кухня-
  • баница-
  • какво да сготвя

Отворената форма прави плънката по-запечена и ароматна

Рецепта на деня: Отворени сръбски банички със сирене - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • фини кори за баница - 8 бр.;
  • бяло саламурено сирене - 250 г;
  • яйца - 3 бр.;
  • кисело мляко - 120 г;
  • краве масло - 60 г;
  • олио - 2 с.л.;
  • пресен див лук - 1 с.л.;
  • сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса. Тава се покрива с хартия за печене, за да се извадят отворените сръбски банички със сирене лесно и без да залепнат.

Маслото се разтопява и се смесва с олиото. Така корите стават хрупкави, но не прекалено сухи.

Сиренето се натрошава в купа, добавят се яйцата, киселото мляко, щипка сол и черен пипер. Сместа се разбърква до гъста, кремообразна плънка. Ако сиренето е по-солено, солта може да се пропусне.

За всяка баничка се вземат по две фини кори. Първата кора се намазва леко с маслената смес, върху нея се поставя втората и също се намазва.

Корите се сгъват навътре от четирите страни, така че да се оформи квадратна основа с борд. Краищата се набират леко, за да се получи отворена баничка, която държи плънката в средата.

В оформените кори се разпределя сиренената смес, без да се препълват. Баничките се прехвърлят в подготвената тава, а ръбовете им се намазват с останалото масло. Това помага да се изпекат златисти и хрупкави.

Пекат се в загрятата фурна около 22-25 минути, докато корите станат добре зачервени, а плънката се стегне и леко се запече отгоре. Готовността се познава по златистия цвят и по това, че средата вече не е течна.

След изваждане баничките се оставят за 5 минути да се отпуснат.

Поръсват се с нарязан пресен див лук и се сервират топли, когато корите са най-хрупкави, а сиренето е меко и ароматно, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами да!

    2 0 Отговор
    Като отвориш баничките и им набуташ със сиренето, винаги става много добре!
    Само незнам с трите яйца как ще се справим.....?!

    10:08 28.08.2026

  • 3 Анита ескорт гилф счетоводство

    3 1 Отговор
    Добро утро от слънчево черноморие. Тази сутрин консула на сомалия страстно си изпусна семената течност в кафето ми. Страхотен ден!

    10:12 28.08.2026

  • 4 Кой обезчести сръбските банички?

    2 0 Отговор
    Има ли задържани?

    10:13 28.08.2026

  • 5 Елизабет Сноба

    0 0 Отговор
    Негъра има доста сладко мляко

    10:30 28.08.2026

  • 6 Златар

    1 0 Отговор
    От това лято последно и се простете д черно море , започва войната.

    11:11 28.08.2026