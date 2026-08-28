Рецепта на деня: Отворени сръбски банички със сирене

Необходими продукти:
- фини кори за баница - 8 бр.;
- бяло саламурено сирене - 250 г;
- яйца - 3 бр.;
- кисело мляко - 120 г;
- краве масло - 60 г;
- олио - 2 с.л.;
- пресен див лук - 1 с.л.;
- сол - 1 щипка.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява на 180 градуса. Тава се покрива с хартия за печене, за да се извадят отворените сръбски банички със сирене лесно и без да залепнат.
Маслото се разтопява и се смесва с олиото. Така корите стават хрупкави, но не прекалено сухи.
Сиренето се натрошава в купа, добавят се яйцата, киселото мляко, щипка сол и черен пипер. Сместа се разбърква до гъста, кремообразна плънка. Ако сиренето е по-солено, солта може да се пропусне.
За всяка баничка се вземат по две фини кори. Първата кора се намазва леко с маслената смес, върху нея се поставя втората и също се намазва.
Корите се сгъват навътре от четирите страни, така че да се оформи квадратна основа с борд. Краищата се набират леко, за да се получи отворена баничка, която държи плънката в средата.
В оформените кори се разпределя сиренената смес, без да се препълват. Баничките се прехвърлят в подготвената тава, а ръбовете им се намазват с останалото масло. Това помага да се изпекат златисти и хрупкави.
Пекат се в загрятата фурна около 22-25 минути, докато корите станат добре зачервени, а плънката се стегне и леко се запече отгоре. Готовността се познава по златистия цвят и по това, че средата вече не е течна.
След изваждане баничките се оставят за 5 минути да се отпуснат.
Поръсват се с нарязан пресен див лук и се сервират топли, когато корите са най-хрупкави, а сиренето е меко и ароматно, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами да!
Само незнам с трите яйца как ще се справим.....?!
10:08 28.08.2026
3 Анита ескорт гилф счетоводство
10:12 28.08.2026
4 Кой обезчести сръбските банички?
10:13 28.08.2026
5 Елизабет Сноба
10:30 28.08.2026
6 Златар
11:11 28.08.2026