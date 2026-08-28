Рецепта на деня: Отворени сръбски банички със сирене

Необходими продукти:

фини кори за баница - 8 бр.;

бяло саламурено сирене - 250 г;

яйца - 3 бр.;

кисело мляко - 120 г;

краве масло - 60 г;

олио - 2 с.л.;

пресен див лук - 1 с.л.;

сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса. Тава се покрива с хартия за печене, за да се извадят отворените сръбски банички със сирене лесно и без да залепнат.

Маслото се разтопява и се смесва с олиото. Така корите стават хрупкави, но не прекалено сухи.

Сиренето се натрошава в купа, добавят се яйцата, киселото мляко, щипка сол и черен пипер. Сместа се разбърква до гъста, кремообразна плънка. Ако сиренето е по-солено, солта може да се пропусне.

За всяка баничка се вземат по две фини кори. Първата кора се намазва леко с маслената смес, върху нея се поставя втората и също се намазва.

Корите се сгъват навътре от четирите страни, така че да се оформи квадратна основа с борд. Краищата се набират леко, за да се получи отворена баничка, която държи плънката в средата.

В оформените кори се разпределя сиренената смес, без да се препълват. Баничките се прехвърлят в подготвената тава, а ръбовете им се намазват с останалото масло. Това помага да се изпекат златисти и хрупкави.

Пекат се в загрятата фурна около 22-25 минути, докато корите станат добре зачервени, а плънката се стегне и леко се запече отгоре. Готовността се познава по златистия цвят и по това, че средата вече не е течна.

След изваждане баничките се оставят за 5 минути да се отпуснат.

Поръсват се с нарязан пресен див лук и се сервират топли, когато корите са най-хрупкави, а сиренето е меко и ароматно, пише gotvach.bg.