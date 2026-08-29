Малко известен факт за президента Джон Кенеди

Едно от най-запомнящите се събития от посещението на американския президент Джон Ф. Кенеди в Ирландия през 1963 г. можело изобщо да не се състои. Ню Рос – градът в графство Уексфорд, свързан пряко със семейната история на 35-ия президент на САЩ – първоначално не бил предвиден като спирка от програмата му.

За малко известния детайл разказа местният историк и екскурзовод Майлс Кортни по време на тазгодишното издание на Kennedy Summer School в Ню Рос.

Днес посещението на Кенеди в града се възприема като един от символичните моменти от пътуването му до Ирландия. Именно от района на Ню Рос през XIX век тръгва към Америка неговият прадядо Патрик Кенеди.

„Отне 115 години да направя това пътуване“

На 27 юни 1963 г. Джон Ф. Кенеди пристига с хеликоптер в Ню Рос. Официалната програма, съхранявана в американските архиви, показва, че той пристига около 11:15 часа, а в 11:30 часа произнася реч на крайбрежната улица на града.

Пред събралото се множество президентът подчертава личното значение на завръщането към земята на предците си.

„Отне 115 години да направя това пътуване, 6000 мили и три поколения“, казва Кенеди в една от най-запомнящите се реплики от краткото си слово.

Той припомня, че прадядо му напуска района, за да започне нов живот в Бостън, носейки със себе си, по думите на американския президент, силна религиозна вяра и стремеж към свобода.

Официалният текст на речта се съхранява и до днес в Президентската библиотека и музей „Джон Ф. Кенеди“.

Корените на семейство Кенеди

Прадядото на президента – Патрик Кенеди – е роден в Дънганстаун, само на няколко километра от Ню Рос. В разгара на Големия глад в Ирландия той напуска родината си през 1848 г. и заминава за Съединените щати.

След пристигането си в Бостън работи като бъчвар и създава семейство. Няколко поколения по-късно неговият правнук Джон Фицджералд Кенеди стига до Белия дом.

Затова визитата през юни 1963 г. има много по-личен характер от обикновено дипломатическо посещение.

След речта си в Ню Рос американският президент се отправя към семейната ферма в Дънганстаун. Там Кенеди се среща със свои ирландски роднини и участва в неформално чаено събиране в двора на фамилния дом.

Кадри от събитието, съхранявани в архива на ирландската обществена телевизия RTÉ, показват президента сред негови роднини и жители на района.

Посещение, превърнало се в историческо

Според местния историк Майлс Кортни Ню Рос не е бил сред първоначално предвидените спирки на Кенеди. Макар че официалните американски документи показват града във финалната програма за 27 юни, твърдението за ранните варианти на маршрута се основава на местните свидетелства за организацията на посещението.

Безспорно е обаче, че в крайния вариант Ню Рос получава централно място в деня, посветен на родовите корени на президента.

След града Кенеди посещава Дънганстаун, а по-късно същия ден продължава към Уексфорд.

Четиридневното му пътуване в Ирландия започва на 26 юни 1963 г., след посещението му в Западен Берлин, където произнася прочутата си реч „Ich bin ein Berliner“.

Президентската библиотека „Джон Ф. Кенеди“ определя ирландската визита като един от най-личните моменти от неговото президентство. Той е първият действащ американски президент, който посещава независима Ирландия, и първият католик, избран за президент на САЩ.

Само пет месеца по-късно, на 22 ноември 1963 г., Джон Ф. Кенеди е убит при атентат в Далас, Тексас.

Ню Рос и днес пази паметта за Кенеди

Повече от шест десетилетия след историческата визита връзката между Ню Рос и фамилията Кенеди остава важна част от идентичността на района.

В близкия Дънганстаун се намира Kennedy Homestead – семейната ферма, свързана с предците на американския президент. Край Ню Рос е изграден и мемориален парк „Джон Ф. Кенеди“, а самият град ежегодно е домакин на Kennedy Summer School – форум, посветен на политиката, историята, отношенията между Ирландия и САЩ и наследството на семейство Кенеди.

Иронията на историята е, че една спирка, която според местните разкази първоначално дори не фигурирала в плановете, в крайна сметка се превръща в един от най-разпознаваемите моменти от последната година от живота на Джон Ф. Кенеди.