Спатифилумът ще цъфти обилно: само с една лъжица от това лекарство в саксията

Спатифилумът, известен още като „цветето на женското щастие“, често спира да цъфти, въпреки че листата му изглеждат здрави. Един от популярните домашни трикове е използването на аспирин.
Ацетилсалициловата киселина в него е свързана със салициловата киселина – естествено съединение, което участва в защитните механизми и развитието на растенията. Затова някои любители на цветята разтварят таблетка аспирин във вода и добавят малко количество към почвата.
Важно е обаче да се знае, че няма достатъчно научни доказателства, че аспиринът гарантира по-обилен цъфтеж на спатифилума. Освен това той не може да замени тора, тъй като не доставя основните хранителни вещества, необходими на растението.
За да цъфти редовно, спатифилумът се нуждае най-вече от ярка, но непряка светлина, умерено поливане и периодично подхранване с разреден течен тор. Прекаленото торене и задържането на вода около корените могат да имат обратен ефект.
Ако растението развива много листа, но няма цветове, първата стъпка трябва да бъде преместването му на по-светло място. Именно правилната светлина и балансираните грижи остават най-надеждният начин за продължителен и обилен цъфтеж.
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3 Балабанова
12:17 01.09.2026