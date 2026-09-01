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Спатифилумът ще цъфти обилно: само с една лъжица от това лекарство в саксията

Спатифилумът ще цъфти обилно: само с една лъжица от това лекарство в саксията

1 Септември, 2026 11:16 866 3

  • спатифилум-
  • лекарство-
  • аспирин-
  • цъфтеж-
  • грижи

Един от популярните домашни трикове е използването на аспирин

Спатифилумът ще цъфти обилно: само с една лъжица от това лекарство в саксията - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Спатифилумът, известен още като „цветето на женското щастие​“, често спира да цъфти, въпреки че листата му изглеждат здрави. Един от популярните домашни трикове е използването на аспирин.

Ацетилсалициловата киселина в него е свързана със салициловата киселина – естествено съединение, което участва в защитните механизми и развитието на растенията. Затова някои любители на цветята разтварят таблетка аспирин във вода и добавят малко количество към почвата.

Важно е обаче да се знае, че няма достатъчно научни доказателства, че аспиринът гарантира по-обилен цъфтеж на спатифилума. Освен това той не може да замени тора, тъй като не доставя основните хранителни вещества, необходими на растението.

За да цъфти редовно, спатифилумът се нуждае най-вече от ярка, но непряка светлина, умерено поливане и периодично подхранване с разреден течен тор. Прекаленото торене и задържането на вода около корените могат да имат обратен ефект.

Ако растението развива много листа, но няма цветове, първата стъпка трябва да бъде преместването му на по-светло място. Именно правилната светлина и балансираните грижи остават най-надеждният начин за продължителен и обилен цъфтеж.


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  • 3 Балабанова

    0 0 Отговор
    Много е хубаво,цъфти много.Умерено поливане е най добре.

    12:17 01.09.2026