По стъпките на майка си: Дъщерята на Брижит Макрон с 20 години по-млад мъж (ВИДЕО)

Дъщерята на Брижит Макрон – 42-годишната адвокатка и политик Тифен Озиер, разкри официално връзката си с 22-годишен студент по бизнес. Отношенията между двамата станаха публични, след като Озиер публикува видео в социалната мрежа Instagram от съвместното им пътуване до Амстердам, пише plovdiv24.bg.

Двамата са се запознали през лятото в крайбрежния френски град Льо Туке, информира списание Gala. По това време младежът е работил като инструктор по кайтсърф и е обучавал Озиер да кара електрическа дъска за сърф (e-foil). Според близък приятел на семейството между тях веднага е възникнало силно привличане на базата на общите им интереси към спорта, пътуванията и предприемачеството, като Тифен вече е запознала новия си партньор с двете си деца – 12-годишната Елиз и 10-годишната Орел.

Разликата от 20 години във възрастта на новата двойка насочва общественото внимание към историята на нейната майка Брижит и настоящия президент на Франция Еманюел Макрон, между които има 25 години разлика. Настоящият държавен глава е бил 15-годишен ученик, когато се запознава с 39-годишната тогава учителка в частното училище "Ла Провиданс“ в Амиен. По онова време Брижит е била омъжена за банкера Андре-Луи Озиер и е отглеждала три деца, включително 9-годишната тогава Тифен.

След като връзката става публична, родителите на Макрон – Франсоаз Ногес-Макрон и Жан-Мишел Макрон, трудно приемат новината и преместват сина си в друго училище. Брижит и Еманюел сключват брак през 2007 г., когато той е на 29 години, а тя – на 54. Днес първата дама на Франция напълно подкрепя личния избор на дъщеря си и се радва на нейното щастие.

Самата Тифен Озиер от години открито защитава майка си от нападки по повод възрастовата разлика в президентското семейство. През 2017 г., когато е кандидат за депутат от партията на доведения си баща "Република напред“, тя квалифицира обществените критики към Брижит като проява на сексизъм и предразсъдъци, които никога не биха били насочени към мъж политик.

Преди настоящата си връзка Тифен Озиер бе в гражданско партньорство от 2010 г. с гастроентеролога и хепатолог Антоан Шото. Двамата притежаваха съвместни имоти в Париж и Льо Туке, но през януари 2025 г. обявиха раздялата си, като успяха да запазят добри колегиални и лични отношения.