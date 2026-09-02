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По стъпките на майка си: Дъщерята на Брижит Макрон с 20 години по-млад мъж (ВИДЕО)

По стъпките на майка си: Дъщерята на Брижит Макрон с 20 години по-млад мъж (ВИДЕО)

2 Септември, 2026 11:53 967 11

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  • еманюел макрон

Тифен Озиер от години открито защитава майка си от нападки по повод възрастовата разлика в президентското семейство

По стъпките на майка си: Дъщерята на Брижит Макрон с 20 години по-млад мъж (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Брижит Макрон – 42-годишната адвокатка и политик Тифен Озиер, разкри официално връзката си с 22-годишен студент по бизнес. Отношенията между двамата станаха публични, след като Озиер публикува видео в социалната мрежа Instagram от съвместното им пътуване до Амстердам, пише plovdiv24.bg.


Двамата са се запознали през лятото в крайбрежния френски град Льо Туке, информира списание Gala. По това време младежът е работил като инструктор по кайтсърф и е обучавал Озиер да кара електрическа дъска за сърф (e-foil). Според близък приятел на семейството между тях веднага е възникнало силно привличане на базата на общите им интереси към спорта, пътуванията и предприемачеството, като Тифен вече е запознала новия си партньор с двете си деца – 12-годишната Елиз и 10-годишната Орел.

Разликата от 20 години във възрастта на новата двойка насочва общественото внимание към историята на нейната майка Брижит и настоящия президент на Франция Еманюел Макрон, между които има 25 години разлика. Настоящият държавен глава е бил 15-годишен ученик, когато се запознава с 39-годишната тогава учителка в частното училище "Ла Провиданс“ в Амиен. По онова време Брижит е била омъжена за банкера Андре-Луи Озиер и е отглеждала три деца, включително 9-годишната тогава Тифен.

След като връзката става публична, родителите на Макрон – Франсоаз Ногес-Макрон и Жан-Мишел Макрон, трудно приемат новината и преместват сина си в друго училище. Брижит и Еманюел сключват брак през 2007 г., когато той е на 29 години, а тя – на 54. Днес първата дама на Франция напълно подкрепя личния избор на дъщеря си и се радва на нейното щастие.

Самата Тифен Озиер от години открито защитава майка си от нападки по повод възрастовата разлика в президентското семейство. През 2017 г., когато е кандидат за депутат от партията на доведения си баща "Република напред“, тя квалифицира обществените критики към Брижит като проява на сексизъм и предразсъдъци, които никога не биха били насочени към мъж политик.

Преди настоящата си връзка Тифен Озиер бе в гражданско партньорство от 2010 г. с гастроентеролога и хепатолог Антоан Шото. Двамата притежаваха съвместни имоти в Париж и Льо Туке, но през януари 2025 г. обявиха раздялата си, като успяха да запазят добри колегиални и лични отношения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    11:55 02.09.2026

  • 2 6262346345

    10 1 Отговор
    дет се вика - дъщеря ѝ му е кака на новия ...

    11:56 02.09.2026

  • 3 предположение

    9 1 Отговор
    Щом е по стъпките на майка си, значи ще го бие. Младокът много е загазил - хем спи при по-старо, хем ще яде бой. Какичката ще го издържа, докато завърши образованието си и ще я изшути. Толкова за любовта.

    12:04 02.09.2026

  • 4 Хаха

    7 0 Отговор
    Вземи си кака,да те отрака!

    Коментиран от #8

    12:06 02.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Народът го е казал:
    "Крушата под крушата пада!"

    Коментиран от #6

    12:07 02.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост№4442

    4 0 Отговор
    По стъпките на баща си,само грешки правите

    Коментиран от #11

    12:12 02.09.2026

  • 8 Имаш в предвид

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Леля!

    12:14 02.09.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Знаех си, че ще пре мах неш другия плод😉❗

    12:15 02.09.2026

  • 10 Гоуст

    3 0 Отговор
    Дъщерята?? Вече могат и да раждат ли?

    12:18 02.09.2026

  • 11 В случая

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост№4442":

    момчето повтаря системата на макарончо а момичето - на бриджит/бриго

    12:18 02.09.2026