Софи Маринова пя на сватбата на Емрах Стораро (ВИДЕО)

Перлите по роклята на Софи Маринова стигаха от деколтето до самата пола, а същият мотив продължаваше и върху шала около врата ѝ. Певицата избра дълъг до земята тоалет в нежен бежов нюанс за сватбата на Емрах Стораро и Айлян.
Маринова не остана само сред гостите на тържеството. Тя се качи на сцената и поздрави младоженците с някои от най-популярните си песни. След изпълнението ѝ гостите се отправиха към дансинга.
Перли, дълги обеци и ниска опашка
Роклята е била основният акцент във визията на певицата, допълнена от нежно колие и дълги обеци, а косата ѝ е прибрана в ниска опашка. Силното присъствие на перлите направи визията още по-светла, без тя да бъде натоварена с допълнителни бижута.
Фики Стораро и Гюлджан са кумове
Софи Маринова беше сред популярните лица на празненството. На сватбата присъстваха още Антонио, Доника, Диона, Лорена, Емилия, Алисия и Нелина.
Специална роля в сватбения ден имаше по-големият брат на младоженеца Фики Стораро. Той и съпругата му Гюлджан са кумове на Емрах и Айлян.
Сватбата е кулминацията на поредицата от празненства около младото семейство. Преди голямата вечер двамата отбелязаха годежа си и преминаха през традиционния ритуал с къна, а финалното тържество събра близки, приятели и изпълнители от попфолк сцената.
Източник: marica.bg
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3 црррр
09:41 08.10.2026
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6 въпросче
09:46 08.10.2026
7 Промяната
09:48 08.10.2026
8 Аууу
09:53 08.10.2026
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