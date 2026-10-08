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Софи Маринова пя на сватбата на Емрах Стораро (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Софи Маринова пя на сватбата на Емрах Стораро (ВИДЕО)

8 Октомври, 2026 09:38 1 099 20

  • софи маринова-
  • емрах стораро-
  • айлян-
  • сватба-
  • попфолк

Певицата привлече вниманието с перлена рокля и поздрави младоженците с песни

Софи Маринова пя на сватбата на Емрах Стораро (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Перлите по роклята на Софи Маринова стигаха от деколтето до самата пола, а същият мотив продължаваше и върху шала около врата ѝ. Певицата избра дълъг до земята тоалет в нежен бежов нюанс за сватбата на Емрах Стораро и Айлян.

Маринова не остана само сред гостите на тържеството. Тя се качи на сцената и поздрави младоженците с някои от най-популярните си песни. След изпълнението ѝ гостите се отправиха към дансинга.


Перли, дълги обеци и ниска опашка

Роклята е била основният акцент във визията на певицата, допълнена от нежно колие и дълги обеци, а косата ѝ е прибрана в ниска опашка. Силното присъствие на перлите направи визията още по-светла, без тя да бъде натоварена с допълнителни бижута.

Фики Стораро и Гюлджан са кумове

Софи Маринова беше сред популярните лица на празненството. На сватбата присъстваха още Антонио, Доника, Диона, Лорена, Емилия, Алисия и Нелина.

Специална роля в сватбения ден имаше по-големият брат на младоженеца Фики Стораро. Той и съпругата му Гюлджан са кумове на Емрах и Айлян.

Сватбата е кулминацията на поредицата от празненства около младото семейство. Преди голямата вечер двамата отбелязаха годежа си и преминаха през традиционния ритуал с къна, а финалното тържество събра близки, приятели и изпълнители от попфолк сцената.

Източник: marica.bg


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  • 3 црррр

    6 0 Отговор
    Знаем,знаем! Това вчера го четохме.

    09:41 08.10.2026

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  • 6 въпросче

    4 0 Отговор
    Антонио, Доника, Диона, Лорена, Емилия, Алисия и Нелина фамилни имена нямат ли си?!

    09:46 08.10.2026

  • 7 Промяната

    15 0 Отговор
    Това защо трябва да го знаем? Отврат!

    09:48 08.10.2026

  • 8 Аууу

    11 0 Отговор
    преместих гу, мноо яку брачед

    09:53 08.10.2026

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