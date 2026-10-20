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Почина моделът Сахара Рей, бивша приятелка на Джъстин Бийбър
  Тема: Известни личности

Почина моделът Сахара Рей, бивша приятелка на Джъстин Бийбър

20 Октомври, 2026 06:44 2 697 7

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Австралийката е издъхнала на 34 години, няколко месеца след раждането на дъщеря си

Почина моделът Сахара Рей, бивша приятелка на Джъстин Бийбър - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Австралийският модел и дизайнер Сахара Рей е починала на 34 години, няколко месеца след раждането на дъщеря си Сноу. Близките ѝ са съобщили, че тя е издъхнала в болница, заобиколена от семейството си.

„Тя почина снощи в болницата, заобиколена от семейството си. Тя беше много обичана“, са заявили роднините ѝ пред TMZ. Причината за смъртта не е оповестена.

Майка на дъщеря на няколко месеца

Рей стана майка на момиче на име Сноу през януари 2026 г. Преди раждането тя сподели, че ще бъде предизвикано, като написа: „Пожелайте ми късмет. Днес в 20:00 ч. ще предизвикат раждането. Толкова съм развълнувана и нервна“.

През април моделът показа новородената си дъщеря във видео, в което двете са прегърнати. Последната ѝ публикация в Instagram е от юли и включва снимки на Сноу с посланието: „Целият ми свят. Бебе Сноу“.


Новината за смъртта ѝ предизвика реакции сред приятели и последователи. Близката ѝ приятелка Беки Хърн публикува общи снимки и написа: „Сахара, толкова чиста душа с огромно сърце. Сърцето ми е разбито за теб и семейството ти. Почивай в мир.“

Здравословните проблеми

През април 2024 г. Рей разказа, че е била диагностицирана със синдром на Гилен-Баре – рядко автоимунно заболяване, при което имунната система атакува нервите. По думите ѝ състоянието се е проявило след като е била блъсната от автомобил.

„В момента съм парализирана от горната част на бедрата чак до стъпалата. Изобщо не мога да ходя“, каза тогава тя във видео. Рей обясни, че за кратко е използвала инвалидна количка. Няма потвърдени данни, че синдромът е свързан със смъртта ѝ.

Известността ѝ

Сахара Рей е дъщеря на сърфиста Тони Рей. Тя придоби широка популярност през 2016 г., когато беше снимана с Джъстин Бийбър по време на ваканция на Хаваите. Двамата бяха свързвани романтично, а снимки от пътуването им получиха голямо медийно внимание.

Рей развиваше и собствен бизнес с линия бански костюми. През 2023 г. тя беше свързвана с музиканта Мод Сън, след като двамата бяха заснети да се целуват.

Източници: btvnovinite.bg, tmz.com, eonline.com


Австралия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как тъй умират незнайно от какво,

    19 5 Отговор
    умират от западни ценности, които ни довлякоха и в България.

    Коментиран от #3

    06:53 20.10.2026

  • 2 Гейтс

    19 4 Отговор
    Ваксините работят

    07:08 20.10.2026

  • 3 Ъъъъ

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Как тъй умират незнайно от какво,":

    Тия западни ценности са най-разпространени в раша, ако незнаеш.

    07:27 20.10.2026

  • 4 Костадин Костадинов

    12 3 Отговор
    "Може да бъде задействан и след скорошни хирургични интервенции или ваксинации."
    Wikipedia

    07:28 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван

    3 0 Отговор
    На никой не му се живее робски живот . Особено във условията Велика демокрация

    08:01 20.10.2026

  • 7 123

    2 0 Отговор
    Много жалко, прекрасна жена. Да почива в мир :( Още дете, на 34 :(

    08:29 20.10.2026