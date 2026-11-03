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Семейството на техномилионер е загинало при катастрофата във Флорида
  Тема: Известни личности

Семейството на техномилионер е загинало при катастрофата във Флорида

3 Ноември, 2026 10:42 854 12

  • самолетна катастрофа-
  • флорида-
  • адам робинсън-
  • палм бийч-
  • бизнес самолет

Всички девет души на борда на бизнес самолета са загинали. Сред жертвите са предприемачът Адам Робинсън, съпругата му и двете им малки деца

Семейството на техномилионер е загинало при катастрофата във Флорида - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Семейството на технологичния предприемач Адам Робинсън е сред деветимата загинали при катастрофата на бизнес самолет в окръг Палм Бийч, Флорида. Learjet 60 се разби в района на Грийнейкърс, след като е изпълнявал полет от Остин, Тексас, към Норт Елетера на Бахамите. Няма оцелели на борда.

Робинсън, съпругата му Хелън Шарп и децата им Ема и Чарли са били пътници в самолета. На борда са пътували и приятелките на семейството Рейчъл Рийд и Чарми Фер, както и бавачката Анита Мария Сетина. Семействата на жертвите потвърдиха самоличността им в общо изявление.

„Адам и Хелън бяха отдадени родители, а Ема и Чарли бяха светлината на живота им“, се казва в изявлението на близките.

Робинсън е основател и главен изпълнителен директор на технологичните компании Retention.com и RB2B. Шарп е била главен изпълнителен директор и съдружник-основател на Influential PR. Медии от Тексас определят Робинсън като многомилионер и предприемач в сферата на маркетинговите технологии.

Самолетът е подал сигнал за бедствие

Learjet 60 е излетял от Остин около 10:37 часа местно време. Малко преди катастрофата екипажът е съобщил на диспечерите за леко обледеняване, умерена турбулентност и валежи. Самолетът е бил на около 35 000 фута, когато пилотите са поискали изкачване до 37 000 фута.

По данни, представени от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, по-малко от 30 секунди след разрешението за изкачване екипажът е съобщил за бързо снижение и е подал сигнал „Мейдей“. След това връзката със самолета е прекъснала.

Представителят на съвета Том Чапман заяви, че разследващите имат индикации за разпадане на самолета преди удара. „Има индикации, че самолетът се е разпадал преди удара“, каза той, като подчерта, че причината за катастрофата все още не е установена.

Разследването продължава

Катастрофата е станала около 12:50 часа близо до път в жилищен район. Огненото кълбо и падналите отломки са наложили евакуацията на около 600 души от близка мобилна общност. Първоначално властите съобщиха, че няма пострадали на земята. По-късно разследващите посочиха, че един човек е получил травма на крака.

Екипите на Националния съвет за безопасност на транспорта работят по изваждането на основните останки от ударния кратер. Проверява се и дали на борда е имало записващо устройство за разговорите в пилотската кабина. Причината за инцидента ще бъде определена на по-късен етап, след приключване на анализа на отломките, метеорологичните условия, комуникациите с контрола на въздушното движение и данните от полета.

Източници: apnews.com, nbcmiami.com, wpbf.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    3 3 Отговор
    Евала!

    10:42 03.11.2026

  • 2 Роджър Мур 007 ⛷️

    4 0 Отговор
    Жалко за бавачката

    10:45 03.11.2026

  • 3 Професора

    5 0 Отговор
    От Тексас за Бахамите през Маями? Вие нормални ли сте?

    10:46 03.11.2026

  • 4 Застраховател

    4 0 Отговор
    Големите компании не разрешават големите шефове да пътуват заедно в един самолет

    Коментиран от #7

    10:46 03.11.2026

  • 5 Циник

    3 0 Отговор
    Има видео на самолета как се удря в земята. Никакво разпадане няма; може би липсват хоризонталните стабилизатори на опашката, които сигурно са се откачили при рязкото падане на самолета. Иначе самолетът си е напълно цял. Имаше намеци, че е бил ударен от ракета т.н., нищо подобно. Най-вероятно е загубил подем заради обледеняване, защото са летели директно през бурята. Жалко за хората ама добре, че не изби маса хора на земята, падна на метри от обитаеми сгради. Въобще не е трябвало да излитат, знаейки че има буря по пътя.

    10:48 03.11.2026

  • 6 Эээээ

    2 0 Отговор
    "многомилионер"? - гугле транслейте?

    10:49 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сзо

    4 0 Отговор
    Милионерите не бяха ли безсмъртни?

    10:51 03.11.2026

  • 9 Бавачката

    1 0 Отговор
    рускиня .

    11:05 03.11.2026

  • 10 Има нещо наречено карма

    1 0 Отговор
    и то застига всички големи хитреци на този свят. За огромно съжаление децата на хитреците често също плащат за греховете на родителите си. Относно милионерите, нали знаете лафа, какво отговорил, когато го попитали ,,как спечели милионите си”, той отговорил ,,За всичките ще ти кажа, само за първият милион не ме питай”. Това важи с особена сила за родните милионери, набъркани в криминалната приватизация.

    11:07 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 да не сънува

    1 0 Отговор
    многомилионер или мултимилионер на бял кон

    11:16 03.11.2026