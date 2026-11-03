Семейството на техномилионер е загинало при катастрофата във Флорида

Семейството на технологичния предприемач Адам Робинсън е сред деветимата загинали при катастрофата на бизнес самолет в окръг Палм Бийч, Флорида. Learjet 60 се разби в района на Грийнейкърс, след като е изпълнявал полет от Остин, Тексас, към Норт Елетера на Бахамите. Няма оцелели на борда.
Робинсън, съпругата му Хелън Шарп и децата им Ема и Чарли са били пътници в самолета. На борда са пътували и приятелките на семейството Рейчъл Рийд и Чарми Фер, както и бавачката Анита Мария Сетина. Семействата на жертвите потвърдиха самоличността им в общо изявление.„Адам и Хелън бяха отдадени родители, а Ема и Чарли бяха светлината на живота им“, се казва в изявлението на близките.
Робинсън е основател и главен изпълнителен директор на технологичните компании Retention.com и RB2B. Шарп е била главен изпълнителен директор и съдружник-основател на Influential PR. Медии от Тексас определят Робинсън като многомилионер и предприемач в сферата на маркетинговите технологии.
Самолетът е подал сигнал за бедствие
Learjet 60 е излетял от Остин около 10:37 часа местно време. Малко преди катастрофата екипажът е съобщил на диспечерите за леко обледеняване, умерена турбулентност и валежи. Самолетът е бил на около 35 000 фута, когато пилотите са поискали изкачване до 37 000 фута.
По данни, представени от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, по-малко от 30 секунди след разрешението за изкачване екипажът е съобщил за бързо снижение и е подал сигнал „Мейдей“. След това връзката със самолета е прекъснала.
Представителят на съвета Том Чапман заяви, че разследващите имат индикации за разпадане на самолета преди удара. „Има индикации, че самолетът се е разпадал преди удара“, каза той, като подчерта, че причината за катастрофата все още не е установена.
Разследването продължава
Катастрофата е станала около 12:50 часа близо до път в жилищен район. Огненото кълбо и падналите отломки са наложили евакуацията на около 600 души от близка мобилна общност. Първоначално властите съобщиха, че няма пострадали на земята. По-късно разследващите посочиха, че един човек е получил травма на крака.
Екипите на Националния съвет за безопасност на транспорта работят по изваждането на основните останки от ударния кратер. Проверява се и дали на борда е имало записващо устройство за разговорите в пилотската кабина. Причината за инцидента ще бъде определена на по-късен етап, след приключване на анализа на отломките, метеорологичните условия, комуникациите с контрола на въздушното движение и данните от полета.
Източници: apnews.com, nbcmiami.com, wpbf.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
10:42 03.11.2026
2 Роджър Мур 007 ⛷️
10:45 03.11.2026
3 Професора
10:46 03.11.2026
4 Застраховател
Коментиран от #7
10:46 03.11.2026
5 Циник
10:48 03.11.2026
6 Эээээ
10:49 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сзо
10:51 03.11.2026
9 Бавачката
11:05 03.11.2026
10 Има нещо наречено карма
11:07 03.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 да не сънува
11:16 03.11.2026