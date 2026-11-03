Семейството на техномилионер е загинало при катастрофата във Флорида

Семейството на технологичния предприемач Адам Робинсън е сред деветимата загинали при катастрофата на бизнес самолет в окръг Палм Бийч, Флорида. Learjet 60 се разби в района на Грийнейкърс, след като е изпълнявал полет от Остин, Тексас, към Норт Елетера на Бахамите. Няма оцелели на борда.

Робинсън, съпругата му Хелън Шарп и децата им Ема и Чарли са били пътници в самолета. На борда са пътували и приятелките на семейството Рейчъл Рийд и Чарми Фер, както и бавачката Анита Мария Сетина. Семействата на жертвите потвърдиха самоличността им в общо изявление.

„Адам и Хелън бяха отдадени родители, а Ема и Чарли бяха светлината на живота им“, се казва в изявлението на близките.

Робинсън е основател и главен изпълнителен директор на технологичните компании Retention.com и RB2B. Шарп е била главен изпълнителен директор и съдружник-основател на Influential PR. Медии от Тексас определят Робинсън като многомилионер и предприемач в сферата на маркетинговите технологии.

Самолетът е подал сигнал за бедствие

Learjet 60 е излетял от Остин около 10:37 часа местно време. Малко преди катастрофата екипажът е съобщил на диспечерите за леко обледеняване, умерена турбулентност и валежи. Самолетът е бил на около 35 000 фута, когато пилотите са поискали изкачване до 37 000 фута.

По данни, представени от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ, по-малко от 30 секунди след разрешението за изкачване екипажът е съобщил за бързо снижение и е подал сигнал „Мейдей“. След това връзката със самолета е прекъснала.

Представителят на съвета Том Чапман заяви, че разследващите имат индикации за разпадане на самолета преди удара. „Има индикации, че самолетът се е разпадал преди удара“, каза той, като подчерта, че причината за катастрофата все още не е установена.

Разследването продължава

Катастрофата е станала около 12:50 часа близо до път в жилищен район. Огненото кълбо и падналите отломки са наложили евакуацията на около 600 души от близка мобилна общност. Първоначално властите съобщиха, че няма пострадали на земята. По-късно разследващите посочиха, че един човек е получил травма на крака.

Екипите на Националния съвет за безопасност на транспорта работят по изваждането на основните останки от ударния кратер. Проверява се и дали на борда е имало записващо устройство за разговорите в пилотската кабина. Причината за инцидента ще бъде определена на по-късен етап, след приключване на анализа на отломките, метеорологичните условия, комуникациите с контрола на въздушното движение и данните от полета.

Източници: apnews.com, nbcmiami.com, wpbf.com