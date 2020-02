Алкохолът съсипва живота на Бен Афлек

Американската кинозвезда Бен Афлек сам призна, в интервю за The New York Times, че алкохолът е съсипал живота му. За страданията, които зависимостта му към алкохола му е причинила, призна самият той, посочвайки я като причината за развода и провала в кариерата му.

Ben Affleck opens up about his divorce, that back tattoo, and alcoholism: "It took me a long time to fundamentally, deeply, without a hint of doubt, admit to myself that I am an alcoholic. The drink will not be different.”https://t.co/a8aWv33XDF