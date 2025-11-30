Рецепта на деня: Лесна питка за Андреевден

Необходими продукти:
- • прясно мляко - 350 мл;
- • кисело мляко - 3 с.л;
- • захар - 1 с.л.;
- • сол - 1 ч.л.;
- • олио - 3 с.л.;
- • мая - 1/2 кубче;
- • брашно - 1 кг;
- • масло - 100 г за намазване;
- • сусам - 1 с.л.;
- • ленено семе - 1 к.л.
Начин на приготвяне:
Първо трябва да замесите гладко тесто от всички продукти, които виждате в списъка. Оставете тестото да втаса. За предпочитане е да изберете топло място.
Когато тестото втаса, се разделя на две топчета – едно по-малко за център и едно по-голямо. Голямото се разделя на две еднакви топки. Всяка от тях се дели на 3 по-малки. Разточват се обли кори, които се мажат с масло, без последната. Корите се навиват на руло и се режат на триъгълници. В средата се слага малкото топче, а около него се подреждат триъгълниците.
Питката се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса. Когато хване златиста коричка, се изважда от фурната и се оставя да си почине. На празника се разчупва от най-възрастния член в семейството, пише Actualno.com.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Авторката, ако някога е умесила поне една пита, ще и хвана бела мечка и ще и я доведа да и танцува.
10:27 30.11.2022
2 въпросче
11:58 30.11.2022
3 Таня
15:34 30.11.2022