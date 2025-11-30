Рецепта на деня: Лесна питка за Андреевден

Необходими продукти:

• прясно мляко - 350 мл;

• кисело мляко - 3 с.л;

• захар - 1 с.л.;

• сол - 1 ч.л.;

• олио - 3 с.л.;

• мая - 1/2 кубче;

• брашно - 1 кг;

• масло - 100 г за намазване;

• сусам - 1 с.л.;

• ленено семе - 1 к.л.

Начин на приготвяне:

Първо трябва да замесите гладко тесто от всички продукти, които виждате в списъка. Оставете тестото да втаса. За предпочитане е да изберете топло място.

Когато тестото втаса, се разделя на две топчета – едно по-малко за център и едно по-голямо. Голямото се разделя на две еднакви топки. Всяка от тях се дели на 3 по-малки. Разточват се обли кори, които се мажат с масло, без последната. Корите се навиват на руло и се режат на триъгълници. В средата се слага малкото топче, а около него се подреждат триъгълниците.

Питката се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса. Когато хване златиста коричка, се изважда от фурната и се оставя да си почине. На празника се разчупва от най-възрастния член в семейството, пише Actualno.com.