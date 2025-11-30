Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Лесна питка за Андреевден
  Тема: Какво да сготвя

30 Ноември, 2025 10:05 6 694 3

Рецепта на деня: Лесна питка за Андреевден

  • питка-
  • андреевден-
  • какво да сготвя

Едно от задължителните блюда, които трябва да присъстват на трапезата на този празник

Рецепта на деня: Лесна питка за Андреевден - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • • прясно мляко - 350 мл;
  • • кисело мляко - 3 с.л;
  • • захар - 1 с.л.;
  • • сол - 1 ч.л.;
  • • олио - 3 с.л.;
  • • мая - 1/2 кубче;
  • • брашно - 1 кг;
  • • масло - 100 г за намазване;
  • • сусам - 1 с.л.;
  • • ленено семе - 1 к.л.

Начин на приготвяне:

Първо трябва да замесите гладко тесто от всички продукти, които виждате в списъка. Оставете тестото да втаса. За предпочитане е да изберете топло място.

Когато тестото втаса, се разделя на две топчета – едно по-малко за център и едно по-голямо. Голямото се разделя на две еднакви топки. Всяка от тях се дели на 3 по-малки. Разточват се обли кори, които се мажат с масло, без последната. Корите се навиват на руло и се режат на триъгълници. В средата се слага малкото топче, а около него се подреждат триъгълниците.

Питката се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса. Когато хване златиста коричка, се изважда от фурната и се оставя да си почине. На празника се разчупва от най-възрастния член в семейството, пише Actualno.com.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    9 0 Отговор
    Снимката на кореспондира с рецептата. Както винаги.
    Авторката, ако някога е умесила поне една пита, ще и хвана бела мечка и ще и я доведа да и танцува.

    10:27 30.11.2022

  • 2 въпросче

    0 2 Отговор
    Защо да меси,като Меси,след като в пекарната продават такива питки и тя може да си я купи,вместо да се цапоти с брашно?

    11:58 30.11.2022

  • 3 Таня

    6 1 Отговор
    Нали са пости, каква е тази питка с мляко и масло!!!!

    15:34 30.11.2022