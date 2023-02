Показаха невиждани кадри от "Титаник", заснети през 1986 г. на дъното на океана (ВИДЕО)

Видео, показващо потъналия лайнер "Титаник", заснето през 1986 г., ще бъде достъпно за публика, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.



Видеоматериалът, заснет преди десетилетия от неправителствената организация "Удс Хол океанографик", показва кораба на дъното на Атлантически океан. Месеци преди заснемането на материала, през 1985 г., са открити останките на "Титаник".



Записът с продължителност 80 минути, голяма част от който не е показвана досега, може да се види в YouTube.

Корабът "Титаник" потъва на 12 април 1912 г. след сблъсък с айсберг. Корабът е смятан за непотопяем към времето на построяването си и е бил най-големият океански лайнер. Видеоматериалът е първият човешки поглед върху неговите останки, се казва в съобщение на неправителствената организация.





