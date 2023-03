Във Вселената е имало вода още преди появата на Слънцето и Земята (ВИДЕО)

Звезда, която се намира на 1300 светлинни години от Земята, разкри една от тайните на Слънчевата система, предава bTV.

V883 Orionis е млада звезда, заобиколена от огромен диск от материал, който един ден ще се превърне в орбитални планети. Именно в този диск учените откриха недвусмислено водни пари, които се въртят заедно с прах и газ, предназначени да станат част от чужд свят.

Според учените това е доказателство, че водата в Слънчевата система - включително и тази, която сега се намира на Земята, е присъствала в газовата люлка, от която се е родило Слънцето. Имало е водата във Вселената не само преди Земята, но и преди Слънцето, съобщава изданието „Сайънс Алерт“.

2/ Astronomers have detected gaseous water in the planet-forming disc around the star V883 Orionis. This water carries a chemical signature that explains the journey of water & supports the idea that water on Earth is even older than our Sun 😮 Zoom in to V883 Orionis 👇 pic.twitter.com/qF85HcwXCT