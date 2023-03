Скуката в секса с постоянен партньор тласка жените към изневяра

Джо Пиаца, автор и водещ на подкаста She Wants More, посочи скуката по време на секс с постоянен партньор като една от основните причини, които тласкат жените към изневяра. Това съобщава Daily Star, позовавайки се на подкаста на журналиста „Тя иска повече“.

В разговор с Пиаца, майката на две деца Ники нарече причината да изневери на мъжа си несъответствието на желанията и нуждите им в леглото. Тя призна, че е изневерявала на съпруга си от 12 години и решила да има странични афери, защото искала да се забавлява и да си почива.

"Буквално трябваше да моля съпруга си да ме напляска или да ме скубе за косата – всичко, което би добавило страст в леглото – и след това се чувствах неудобно, засрамена и непривлекателна, ако пренебрегне молбите ми."

Благодарение на срещите с любовници Ники успяла да повиши самочувствието си и вече по-малко се обижда и дразни от съпруга си.

Друг събеседник на журналиста, бившата треньорка по гимнастика Кати, каза, че е изневерила на съпруга си, защото се е влюбила. Освен това много жени заявяват, че са имали любовна връзка, защото са загубили взаимно разбирателство с партньора си, искат да изпитат тръпката, а също и защото е станало много лесно да се направи това благодарение на съвременните технологии.