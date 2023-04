Далай Лама опипва Лейди Гага - ново скандално ВИДЕО с духовния водач

В момента духовният водач Далай Лама е в центъра на вниманието заради появилия се наскоро клип, в който целува малко момченце по устата, а после го кара да "засмуче езика му".

Въпреки че представители на Лама разпространиха официално съобщение, в което се извиняват на момченцето и неговото семейство, настроенията срещу духовния водач не се успокояват, а дори положението се влошава.

В интернет вече се разпространява друг клип, който е заснет през 2016 г. В него Далай Лама и певицата Лейди Гага присъстват на конференция в Индиана, на която се обсъжда различни начини хората да се справят с физическите и психологическите трудности в живота. Във видеото се вижда как Далай Лама не слуша особено съсредоточено, а вниманието му привличат дънките на Гага, които са скъсани в областта на коленете. Лама протяга ръка и погъделичква голия крак на певицата. Когато се опитва да направи същото и с другия ѝ крак, Лейди Гага хваща ръката му и прикрива неудобния момент със смях.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS