Опции за отслабване със закуска

Закуската за тези, които искат да отслабнат, трябва да включва протеини за дълго насищане и фибри, които забавят храносмилането. За това в интервю за Eat This, Not That! говори диетоложката Лиза Йънг.



Специалистката изброи продуктите, които според нея са в основата на здравословната закуска. Първи в списъка са кокошите яйца, богати на протеини, аминокиселини и други хранителни вещества. Диетоложката посъветва тези, които отслабват, да ги ядат сутрин, тъй като дори малка порция омлет ще помогне да се запази усещането за ситост за дълго време, пише dariknews.bg.



Вторият вариант за здравословна закуска за отслабване е овесената каша, според Янг. Зърнените култури са източник на разтворими фибри, които забавят храносмилането. Специалистката препоръча да добавите шепа пресни плодове към чиния с овесени ядки. Според нея те съдържат фибри, които помагат за контролиране на теглото.



Освен това Янг предложи да се заменят сладкиши с пълнозърнест хляб и да се добавят къч смутитата ленени семена или семена от чиа, които съдържат омега-3 мастни киселини. „Лененото семе съдържа както неразтворими, така и разтворими фибри, които са много важни за здравето на червата. Неразтворимите фибри в лененото семе помагат за облекчаване на запека и насърчават здравословното движение на червата.



По-рано диетологът Триста Бест каза как да удължите младостта. Тя посъветва да се спазва средиземноморската диета и да се ядат повече растителни храни.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.3 Оценка 2.3 от 3 гласа.