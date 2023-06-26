Кой има имен ден днес, 26 юни 2026 г. Честито!

Православната църква почита днес света великомъченица Параскева. Тя била родом от Икония, Мала Азия. Родителите ѝ са я нарекли Параскева, защото се родила в петък, който ден на гръцки е "параскеви".
След смъртта на родителите пожелала да си остане девица. Раздала цялото имане, което наследила от предците си, на бедните хора, и се обрекла в монашество. Разпространявала Христовата вяра дори на езичници, за което при царуването на Антонин била хвърлена в котел с кипящо масло и катран, но останала невредима. На мъченията ѝ присъствал сам императорът. В очите му попаднали пръски и той ослепял.
По негова молба мъченицата му подарила отново зрение. Така тежките страдания на св. Параскева били придружени от чудеса. Чрез тях тя обърнала мнозина към Христа.
За верността към вярата Христова света Параскева била хвърлена в тъмница, в огън. И тъй като притежавала чудодейни сили, излязла невредима, но отново била заловена и посечена с меч по време на император Диоклетиан в 303 година. Мощите ѝ по-късно били пренесени в Цариград.
Днес ще празнуват и ще приемат поздрави всички с красивите имена Параскев, Параскева, Парашкев и Парашкева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост666
06:52 26.06.2024
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 💀💀💀💀💀
06:53 26.06.2024
4 Дебил
До коментар #2 от "Гост":Напиши си твоето, да видим колко е градско - цървул прост! 🤪
Коментиран от #5, #6
06:57 26.06.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Татра
До коментар #4 от "Дебил":Сам се опитваш с това име което използваш.
12:48 26.06.2024
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Христов човек
Срамно е някак присъствието ти в “ефира” . Причината е че си доста глупава, а не само повърхностна. Разбирам, че трябва да захлебваш, но във всичко има някакъв предел. Не се бъркай в Светите дела. Ровичкай си в порното, но самамозаблудата ти, че имаш някаква компетентност в някаква сфера е ужасяващо. Наистина е така, защото поведението ти се превръща в масово на всички нива. По вредна и отблъскваща си и от селянчетата, които драскат по фасадите. Обиждаш се от истини. Добре, изтрийте поста ми, но свалете и тази сбъркана статия. Наистина сте отвратителни със самочувствието си
00:33 27.06.2024
9 Йеронимус БОШ
Това значи ли , че Петка и Петко имат също празник ? Защото Петковден е на 14 октомври.
07:16 26.06.2025
10 Парашкева
Коментиран от #11
07:58 26.06.2025
11 Удари
До коментар #10 от "Парашкева":Го с лопатата по главата, бутай в дупката, и заривай!
08:07 26.06.2025
12 НЕГРАМОТНИ ДРАСКАЧИ
Св. прпмчца Параскева Римлянка
Марш в началното школо !
09:27 26.06.2025
13 Интересно
26 юни – Св. преподобни Давид Солунски и Давид Български. Свецмъченик Висарион, епископ Смоленски.
Света Параскева Пиватска я дават да се чества на 26 юЛи, не юНи.
14:59 26.06.2025
14 в кратце
06:58 26.06.2026
15 Летописец
07:08 26.06.2026