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Кой има имен ден днес, 26 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 26 юни 2026 г. Честито!

26 Юни, 2023 09:04, обновена 26 Юни, 2026 06:53 12 852 15

  • имен ден-
  • параскева

Днес ще празнуват и ще приемат поздрави всички с красивите имена Параскев, Параскева, Парашкев и Парашкева

Кой има имен ден днес, 26 юни 2026 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Православната църква почита днес света великомъченица Параскева. Тя била родом от Икония, Мала Азия. Родителите ѝ са я нарекли Параскева, защото се родила в петък, който ден на гръцки е "параскеви".

След смъртта на родителите пожелала да си остане девица. Раздала цялото имане, което наследила от предците си, на бедните хора, и се обрекла в монашество. Разпространявала Христовата вяра дори на езичници, за което при царуването на Антонин била хвърлена в котел с кипящо масло и катран, но останала невредима. На мъченията ѝ присъствал сам императорът. В очите му попаднали пръски и той ослепял.

По негова молба мъченицата му подарила отново зрение. Така тежките страдания на св. Параскева били придружени от чудеса. Чрез тях тя обърнала мнозина към Христа.

За верността към вярата Христова света Параскева била хвърлена в тъмница, в огън. И тъй като притежавала чудодейни сили, излязла невредима, но отново била заловена и посечена с меч по време на император Диоклетиан в 303 година. Мощите ѝ по-късно били пренесени в Цариград.

Днес ще празнуват и ще приемат поздрави всички с красивите имена Параскев, Параскева, Парашкев и Парашкева.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост666

    3 8 Отговор
    Ако почерпят шеги поздрави. Ако не ще им теглим по една дълга за късмет.

    06:52 26.06.2024

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 💀💀💀💀💀

    4 10 Отговор
    Пак някакъв измислен светия . Ама много светнати има по тоя свят .

    06:53 26.06.2024

  • 4 Дебил

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Напиши си твоето, да видим колко е градско - цървул прост! 🤪

    Коментиран от #5, #6

    06:57 26.06.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Татра

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дебил":

    Сам се опитваш с това име което използваш.

    12:48 26.06.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Христов човек

    2 1 Отговор
    Маринова, към теб се обръщам, защото ще изтриеш това съобщение преди друг да го прочете.
    Срамно е някак присъствието ти в “ефира” . Причината е че си доста глупава, а не само повърхностна. Разбирам, че трябва да захлебваш, но във всичко има някакъв предел. Не се бъркай в Светите дела. Ровичкай си в порното, но самамозаблудата ти, че имаш някаква компетентност в някаква сфера е ужасяващо. Наистина е така, защото поведението ти се превръща в масово на всички нива. По вредна и отблъскваща си и от селянчетата, които драскат по фасадите. Обиждаш се от истини. Добре, изтрийте поста ми, но свалете и тази сбъркана статия. Наистина сте отвратителни със самочувствието си

    00:33 27.06.2024

  • 9 Йеронимус БОШ

    1 0 Отговор
    На гръцки ПАРАСКЕВИ означава ПЕТЪК !
    Това значи ли , че Петка и Петко имат също празник ? Защото Петковден е на 14 октомври.

    07:16 26.06.2025

  • 10 Парашкева

    3 0 Отговор
    Който гроб копае другиму, сам пада в него!

    Коментиран от #11

    07:58 26.06.2025

  • 11 Удари

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Парашкева":

    Го с лопатата по главата, бутай в дупката, и заривай!

    08:07 26.06.2025

  • 12 НЕГРАМОТНИ ДРАСКАЧИ

    3 0 Отговор
    На 26 ЮЛИ ЮЛИ ЮЛИ !!!
    Св. прпмчца Параскева Римлянка
    Марш в началното школо !

    09:27 26.06.2025

  • 13 Интересно

    0 0 Отговор
    Според календарът на официалните църковни празнити в Уикипедия, днес е:
    26 юни – Св. преподобни Давид Солунски и Давид Български. Свецмъченик Висарион, епископ Смоленски.
    Света Параскева Пиватска я дават да се чества на 26 юЛи, не юНи.

    14:59 26.06.2025

  • 14 в кратце

    0 0 Отговор
    Параскева на български е Петъчка.

    06:58 26.06.2026

  • 15 Летописец

    1 0 Отговор
    Света великомъченица Параскева Иконийска ( Света Петка ) е покровителка на бедните, болните, сираците и странниците. Лекува и имащите проблеми със зрението .

    07:08 26.06.2026