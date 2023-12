Известен певец почина на сцената

Бразилският госпъл певец Педро Енрике почина след като припадна на сцената по време на изпълнение в сряда.

30-годишният артист изпълнявал песента си "Vai Ser Tão Lindo" по време на религиозно събитие, което се предавало онлайн, когато внезапно паднал пред оркестъра в концертна зала в североизточния град Фейра де Сантана.

Видеозапис от инцидента показва, че Енрике общува с публиката от ръба на сцената, когато губи равновесие и пада.

