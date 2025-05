Бившата на Леонардо ди Каприо – Камила Мороне, вече е с ново младо гадже

Камила Мороне официално е оставила Леонардо ди Каприо зад гърба си, фокусирайки се върху нов мъж.

Две години след раздялата си с носителя на „Оскар“, с когото имаше връзка почти пет години, 27-годишната звезда беше забелязана в компанията на 28-годишния режисьор на музикални видеоклипове Кол Бенет. Източник сподели малко по-късно пред медиите, че двамата са изглеждали много влюбени, докато пазарували в Ню Йорк през уикенда, пише tialoto.bg.

„Те се разхождаха прегърнати. Пазаруваха и изглеждаха много щастливи, докато Кол гледаше влюбено към Камила“, заяви свидетелят.

Актрисата описва приятеля си като „най-готиният човек в света“.

Новият мъж в живота на Мороне е успешен режисьор на музикални видеа, който стартира компанията си Lyrical Lemonade още докато е в гимназията и започва да режисира хип-хоп видеа за местни артисти от Чикаго. Името му става известно в музикалния бизнес през 2018 година, когато се захваща с направата на видео за песента Lucid Dreams на Juice WRLD. В биографията му също така се открояват колаборации с Джей Кол, Уиз Калифа и Еминем.

Освен че е режисьор, Бенет се занимава и със създаването на музика, като дебютният му албум, All Is Yellow, беше пуснат миналата година. В него са включени песни с Kid Cudi, Джак Харлоу и The Kid Laroi.

Междувременно звездата на Мороне също блести ярко в развлекателната индустрия. След като беше модел за марки като Sephora и Victoria's Secret, тя направи актьорския си дебют във филма Bukowski на Джеймс Франко през 2013 година. Ролята ѝ на Камила Алварес-Дюн в сериала Dais Jones & the Six пък ѝ донесе номинация за награда „Еми“ през 2023 година.

Мороне и Леонардо ди Каприо бяха романтично свързани през 2017 година, когато бяха забелязани заедно на филмовия фестивал в Кан. Две години по-късно източник сподели, че двамата са в сериозна връзка.

„Камила отдавна е позната като приятелката на Лео. Преди време той я представи на своите родители“, сподели по това време вътрешният човек.

Актьорите успяваха да държат връзката си далеч от публичното внимание, но през декември 2019 година Мороне направи коментар относно разликата им от 23 години. Пред Los Angeles Times тя заяви „Смятам, че всеки трябва да има правото да излиза с когото си иска“.

Година по-късно Мороне отново коментира негативните аспекти от връзката си с носителя на „Оскар“, отбелязвайки, че „по-голямата публичност води до повече критики и негативност“.

„Доста е неприятно, защото се опитваш да свършиш добра работа, да бъдеш добър човек, а междувременно хората ти желаят само лошото“, оплака се актрисата.

През септември 2022 година стана ясно, че Мороне и Ди Каприо са се разделили, но причините не бяха оповестени. По думите на запознат, Камила не била разстроена от раздялата, а се фокусира върху себе си и продължава напред.