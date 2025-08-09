Космическият кораб Crew Dragon на SpaceX пое към Земята ВИДЕО

Космическият кораб Crew Dragon на SpaceX се откачи от Международната космическа станция (МКС). Излъчването е достъпно на уебсайта на Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) на САЩ.
Отделянето бе осъществено на 8 август в 18:15 ч. източно време (01:15 ч. българско време в събота). Очаква се Crew Dragon да се приземи край бреговете на Калифорния в 11:33 ч. местно време (22:33 ч. българско време), така че пътуването от орбиталната станция до Земята ще отнеме около 20 часа.
Екипажът на мисията Crew-10, включващ руския космонавт Кирил Песков, американските астронавти Ан Макклейн (командир), Никол Айърс (пилот) и астронавтът от Японската агенция за аерокосмически изследвания Такуя Ониши (специалист на мисията), пристигна на МКС на 16 март.
По-рано през август екипажът на мисията Crew-11 пристигна на орбиталната станция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
07:54 09.08.2025
3 Мъж
Коментиран от #4
08:23 09.08.2025
4 Да бе , да ?! ,😜
До коментар #3 от "Мъж":"Мъж" ? 😄 ДПС - Ново начало е самата магия !
08:33 09.08.2025
5 ДПС ново начало
08:40 09.08.2025
6 летец пилот
08:52 09.08.2025