Космическият кораб Crew Dragon на SpaceX пое към Земята ВИДЕО

Космическият кораб Crew Dragon на SpaceX се откачи от Международната космическа станция (МКС). Излъчването е достъпно на уебсайта на Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) на САЩ.

Отделянето бе осъществено на 8 август в 18:15 ч. източно време (01:15 ч. българско време в събота). Очаква се Crew Dragon да се приземи край бреговете на Калифорния в 11:33 ч. местно време (22:33 ч. българско време), така че пътуването от орбиталната станция до Земята ще отнеме около 20 часа.

Екипажът на мисията Crew-10, включващ руския космонавт Кирил Песков, американските астронавти Ан Макклейн (командир), Никол Айърс (пилот) и астронавтът от Японската агенция за аерокосмически изследвания Такуя Ониши (специалист на мисията), пристигна на МКС на 16 март.

По-рано през август екипажът на мисията Crew-11 пристигна на орбиталната станция.