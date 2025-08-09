Новини
Любопитно »
Космическият кораб Crew Dragon на SpaceX пое към Земята ВИДЕО

9 Август, 2025 07:45, обновена 9 Август, 2025 07:51 589 6

  • crew dragon-
  • spacex-
  • мкс

Апаратът се откачи от МКС в 01:15 часа българско време

Космическият кораб Crew Dragon на SpaceX пое към Земята ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Космическият кораб Crew Dragon на SpaceX се откачи от Международната космическа станция (МКС). Излъчването е достъпно на уебсайта на Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) на САЩ.

Отделянето бе осъществено на 8 август в 18:15 ч. източно време (01:15 ч. българско време в събота). Очаква се Crew Dragon да се приземи край бреговете на Калифорния в 11:33 ч. местно време (22:33 ч. българско време), така че пътуването от орбиталната станция до Земята ще отнеме около 20 часа.

Екипажът на мисията Crew-10, включващ руския космонавт Кирил Песков, американските астронавти Ан Макклейн (командир), Никол Айърс (пилот) и астронавтът от Японската агенция за аерокосмически изследвания Такуя Ониши (специалист на мисията), пристигна на МКС на 16 март.

По-рано през август екипажът на мисията Crew-11 пристигна на орбиталната станция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 6 летец пилот

    0 0 Отговор
    Дано корабът да се приземи или приводни нормално и да няма проблеми с астронавтите на борда.

    08:52 09.08.2025