Антония Петрова-Батинкова разкри пола на третото дете, което очаква

Антония Петрова-Батинкова съобщи в социалните мрежи, че със съпруга ѝ Ивайло Батинков ще станат родители за трети път. Новината беше обявена чрез публикация в Instagram, придружена със снимки на семейството.
Тя уточнява още, че полът на бебето вече е известен на родителите, като в публикацията си потвърждава, че очакват момиче.
Антония и Ивайло Батинкови вече имат двама сина – Добромир и Александър.
