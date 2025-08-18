Новини
Антония Петрова-Батинкова разкри пола на третото дете, което очаква

18 Август, 2025 10:16 973 11

Антония и Ивайло Батинкови вече имат двама сина – Добромир и Александър

Антония Петрова-Батинкова съобщи в социалните мрежи, че със съпруга ѝ Ивайло Батинков ще станат родители за трети път. Новината беше обявена чрез публикация в Instagram, придружена със снимки на семейството.

Тя уточнява още, че полът на бебето вече е известен на родителите, като в публикацията си потвърждава, че очакват момиче.

Антония и Ивайло Батинкови вече имат двама сина – Добромир и Александър.



  • 1 матю хари

    4 0 Отговор
    Полът на малкото крокодилче.

    10:21 18.08.2025

  • 2 Ха ха

    2 0 Отговор
    Момче ще е,но ще му сменят пола,защото то се чувства момиче.

    Коментиран от #4

    10:22 18.08.2025

  • 3 Те това

    4 0 Отговор
    Е жена която няма да опраша при никакви обстоятелства ! Ще кажете пиене , но няма да се получи , защото когато изпия толкова че да ми хареса , в момента в който посегна да го извадя и ще припадна от алкохола !

    10:23 18.08.2025

  • 4 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    То и най - голямото за момиче го гласят .Като гледам балоните и розовото мече с което се гушка.

    10:24 18.08.2025

  • 5 Коя беше

    7 0 Отговор
    пък тая, че ни информирате за нея, когато България гори!!!

    10:25 18.08.2025

  • 6 Суша

    6 0 Отговор
    Няма новини и тази трябва да запълни мястото с откровения, които никого освен семейството ѝ не интересуват.

    10:25 18.08.2025

  • 7 Коста

    2 1 Отговор
    Трето ТО дете е винаги 3ти пол

    10:29 18.08.2025

  • 9 Мъж

    2 3 Отговор
    Мале българките са много гнусни жени, как ли заспиват до тия прошляци българите 🤭

    Коментиран от #11

    10:44 18.08.2025

  • 10 Хмм

    3 0 Отговор
    момиченце, чудесно, да се роди живо и здраво!

    10:49 18.08.2025

  • 11 Този

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мъж":

    Май е руснак ,още по гнусно

    11:21 18.08.2025