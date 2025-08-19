"Мис България 2020" Венцислава Тафкова: Махането на силикона е приумица

Мис България 2020 коментира новата мода с махането на силикона. Махането на силиконовите импланти е приумица. Това смята Венцислава Тафкова относно появилото се своеобразно течение сред популярните дами да се връщат към естествения вид на гърдите си, пише Intrigi.bg.

Факт е, че след като вълната с премахването на гръдните импланти заля Холивуд, дойде и у нас с пълна сила. Редица родни звезди вече могат да се похвалят с естествения си размер на бюста, като Енджи Касабие, фолк певиците Анелия и Джоана и друго. Един от последните примери е актрисата от „София ден и нощ“ – Теди Цветкова, която от няколко месеца насам позира със значително намалели гърди, но отказа да коментира каква е причината.

„Смятам, че това с махането на силикона е мода, както беше с поставянето му. Разбира се, при някои се налага по медицински причини, но като цяло е модерна приумица на холивудските звезди“, коментира Тафкова.

И допълва, че харесва силиконовия си бюст и няма никакво намерение да следва тази „нова мода“.

„Не смятам, че и някой трябва обезателно да се съобразява с трендовете, а да прави това, което го кара да се чувства добре и удобно в кожата си. Лично аз не се съобразявам с актуалните тенденции, щом не са ми по вкуса“, заключва фолк певицата.