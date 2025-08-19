Новини
Любопитно »
"Мис България 2020" Венцислава Тафкова: Махането на силикона е приумица

"Мис България 2020" Венцислава Тафкова: Махането на силикона е приумица

19 Август, 2025 10:46 1 219 14

  • венцислава тафкова-
  • силикон-
  • приумица-
  • мода-
  • мис българия

"Аз няма да махна моя.", заяви Тафкова

"Мис България 2020" Венцислава Тафкова: Махането на силикона е приумица - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мис България 2020 коментира новата мода с махането на силикона. Махането на силиконовите импланти е приумица. Това смята Венцислава Тафкова относно появилото се своеобразно течение сред популярните дами да се връщат към естествения вид на гърдите си, пише Intrigi.bg.

Факт е, че след като вълната с премахването на гръдните импланти заля Холивуд, дойде и у нас с пълна сила. Редица родни звезди вече могат да се похвалят с естествения си размер на бюста, като Енджи Касабие, фолк певиците Анелия и Джоана и друго. Един от последните примери е актрисата от „София ден и нощ“ – Теди Цветкова, която от няколко месеца насам позира със значително намалели гърди, но отказа да коментира каква е причината.

„Смятам, че това с махането на силикона е мода, както беше с поставянето му. Разбира се, при някои се налага по медицински причини, но като цяло е модерна приумица на холивудските звезди“, коментира Тафкова.

И допълва, че харесва силиконовия си бюст и няма никакво намерение да следва тази „нова мода“.

„Не смятам, че и някой трябва обезателно да се съобразява с трендовете, а да прави това, което го кара да се чувства добре и удобно в кожата си. Лично аз не се съобразявам с актуалните тенденции, щом не са ми по вкуса“, заключва фолк певицата.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    19 0 Отговор
    Все едно електротехник да се откаже от фазомерите, това си е инструмент, професия😅

    10:50 19.08.2025

  • 2 Кико

    16 0 Отговор
    Тази пък противнячка с бузите кой я пита? Много неприятна глупава личност.

    10:52 19.08.2025

  • 3 Сандокан

    5 3 Отговор
    Ако не си със силикон си суха риба и никой няма да те бръсне за ми България ама като си се родила плоска само силикона те прави жена.По добре със силикон да мамиш и лъжеш мъжете че имаш гърди отколкото да останеш незабелязана и кръгла О па макар и с името Тафкова.

    10:53 19.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зевс

    19 0 Отговор
    И да не забрави да надуе джуките, та да прави по-добър вакуум на спонсорите ;)

    10:54 19.08.2025

  • 6 идиоти вън

    16 0 Отговор
    Махането наистина може да е приумица, но слагането със сигурност е недоумица!!!!

    10:56 19.08.2025

  • 7 Абе цената бе

    3 0 Отговор
    И промоции има ли, другото не ни интересува

    11:00 19.08.2025

  • 8 Пич

    8 0 Отговор
    Хахаха..... че коя си ти без силикон...?! Никоя !!! Проста грозна селска пръчка !!!

    11:01 19.08.2025

  • 9 Трол

    9 0 Отговор
    Махането на силикона е само за да се сложи по-нов и модерен, с който г-жа Тафкова да прилича още повече на кръстоска между маймуна и киборг.

    11:02 19.08.2025

  • 10 трудно се маха

    12 0 Отговор
    силикона от мозъка

    11:07 19.08.2025

  • 11 Гост

    4 0 Отговор
    Някои силикони изкарват паричките на индивидите, които ги притежават

    11:12 19.08.2025

  • 12 Нема нищо истинско

    6 0 Отговор
    Бати фалшивия свят в който живеем...пластмасови жени, коли, салати, домати и.т.н.

    11:17 19.08.2025

  • 13 Почитател

    6 0 Отговор
    Простакеса , която си мисли че е красива със силиконовите цици…

    11:20 19.08.2025

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    А акъл кога ще си сложи.

    11:40 19.08.2025