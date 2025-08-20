Крум Савов и съпругата му Мая разпалиха страстите на Слънчев бряг (СНИМКА)

Летните горещини на Слънчев бряг се оказаха още по-пламенни, след като известният спортен журналист Крум Савов и неговата чаровна половинка Мая Савова се появиха на плажа, демонстрирайки впечатляваща форма и заразително настроение.

Двойката, която неведнъж е привличала вниманието на светските хроники, този път бе уловена от обектива в бански костюми, подчертаващи отличната им физика. Крум Савов, който е добре познат на българската публика със своята харизма и чувство за хумор, сподели кадър от морската си ваканция в социалните мрежи. Към снимката той добави закачлив коментар: „Човек и добре да живее, един ден морето на Слънчака свършва“.

Снимка: Facebook

Този остроумен пост бързо предизвика вълна от реакции – последователите на журналиста не пестиха комплименти и лайкове, а мнозина определиха Крум и Мая като една от най-стилните и привлекателни двойки по родното Черноморие това лято.