Крум Савов и съпругата му Мая разпалиха страстите на Слънчев бряг (СНИМКА)

20 Август, 2025 11:15 1 466 9

  • крум савов-
  • мая савова-
  • съпруга-
  • слънчев бряг-
  • по бански

„Човек и добре да живее, един ден морето на Слънчака свършва“, написа Савов във Фейсбук профила си

Крум Савов и съпругата му Мая разпалиха страстите на Слънчев бряг (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Летните горещини на Слънчев бряг се оказаха още по-пламенни, след като известният спортен журналист Крум Савов и неговата чаровна половинка Мая Савова се появиха на плажа, демонстрирайки впечатляваща форма и заразително настроение.

Двойката, която неведнъж е привличала вниманието на светските хроники, този път бе уловена от обектива в бански костюми, подчертаващи отличната им физика. Крум Савов, който е добре познат на българската публика със своята харизма и чувство за хумор, сподели кадър от морската си ваканция в социалните мрежи. Към снимката той добави закачлив коментар: „Човек и добре да живее, един ден морето на Слънчака свършва“.

Снимка: Facebook

Този остроумен пост бързо предизвика вълна от реакции – последователите на журналиста не пестиха комплименти и лайкове, а мнозина определиха Крум и Мая като една от най-стилните и привлекателни двойки по родното Черноморие това лято.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
  • 1 Оффф ,

    23 0 Отговор
    и тия да напомнят за себе си !

    11:20 20.08.2025

  • 2 Тъпи парчета

    15 1 Отговор
    на море

    11:22 20.08.2025

  • 3 ха ха Хо

    17 0 Отговор
    Много силикон,много фотошоп и на двамцата.

    11:23 20.08.2025

  • 4 Това

    14 1 Отговор
    Са двама лизачи които изпълняват всяка услуга която поискат могъщите около тях , та ако ще Крум лично да закара Мая да извърши услугата!

    11:27 20.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ко речи?

    6 0 Отговор
    Никаква съобразителност! Да пращат хеликоптерите да ги гасят!

    11:42 20.08.2025

  • 7 Мдааааа...

    7 0 Отговор
    Едно бивше гадже на Крум МиризлиСавов разправяше, че по онова време не си перял дрехите, а ги просвал да се измирисват на балкона.

    11:45 20.08.2025

  • 8 Перо

    5 0 Отговор
    Намери къде да се хвали!

    11:53 20.08.2025

  • 9 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ДА ЕВАЛА,НА ДОКТОР ЕНЧЕВ!

    11:57 20.08.2025