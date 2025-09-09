Новини
Антоанет Пепе и Иво Карамански - младши вдигнаха щура сватба (СНИМКИ)

9 Септември, 2025 11:13 991 8

  • антоанет пепе-
  • иво карамански - младши-
  • сватба

Видеа и снимки от пищната сватба споделиха техните приятели, а социалните мрежи буквално избухнаха

Антоанет Пепе и Иво Карамански - младши вдигнаха щура сватба (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първите кадри от най-коментираното събитие в инфлуенсърските среди вече са факт! Красавицата Антоанет Пепе и наследникът на легендарната фамилия Иво Карамански си размениха обети в романтична церемония, скрита в сърцето на Балкана, пише plovdiv24.bg. Видеа и снимки от пищната сватба споделиха техните приятели, а социалните мрежи буквално избухнаха.

Булката беше сияйна, съпроводена до олтара от своя баща в елегантен военноморски костюм – кадър, достоен за филмова сцена. До младоженеца пък гордо крачеше неговата майка Нели, обляна в емоции.



Гостите аплодираха, а родопска песен звучеше, докато младоженците вървяха.

"Любов за вас имате си я, ама още ви пожелавам“, написа Теа Шопова в социалните мрежи.

Припомняме, че Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши сключиха тайна гражданска сватба на 6 октомври 2024 г. На нея присъстваха само най-близките хора — родителите и четирите ѝ деца.

Церемонията тогава бе семпла, но доста различна от много други сватби. На снимки в социалните мрежи се вижда, че Пепе е облечена в бяла къса рокля и кожено яке в рок стил.

Както много хора знаят, Антоанет е майка на четири деца. Тя има две дъщери – Сиена и София – от първия си съпруг, датчанина Филип. Синът ѝ Матиас е от връзката ѝ с Филип Стоянов, популярен като Филяка. Четвъртото ѝ дете, Беатрис, е от Иво Карамански-младши.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мьрсуль

    13 4 Отговор
    ромска сватба

    11:15 09.09.2025

  • 2 Чуждите

    10 0 Отговор
    Драми не ни интересуват !

    11:18 09.09.2025

  • 3 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Щура сватба с евтини торти.А като си спомня,че бащата на младоженеца беше поканил Лепа Брена да му пее в Севастопол за рождения му ден.

    Коментиран от #7

    11:18 09.09.2025

  • 4 Това само тука го има

    13 0 Отговор
    Мутри чалгари и псевдо звезди заедно на сватба

    11:20 09.09.2025

  • 5 Филип от Дания

    6 3 Отговор
    М@$ка ти и курв@ да еб@. Не се намери ху! за тая.

    11:24 09.09.2025

  • 6 Сватбите

    5 0 Отговор
    На тази госпожа са по - кратки от лятна почивка и също толкова натоварени.

    11:42 09.09.2025

  • 8 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Венето, има ли смисъл да коментирам колко си куха като хралупа?

    11:52 09.09.2025