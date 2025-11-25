Новини
Спортът по ТВ във вторник (25 ноември)

25 Ноември, 2025

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (25 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов

09.45 Футбол: Мелбърн – Джохор - Нова спорт

11.55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1

12.00 Футбол: Шанхай Порт – Сеул - Диема спорт 3

12.00 Футбол: Гангвон – Мачида - Нова спорт

14.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Шотландия - Норвегия, жени - Евроспорт 2

14.15 Футбол: Ченгду – Санфрече - Нова спорт

15.00 Футбол: Челси – Барселона (младежи) - МАХ Спорт 3

15.55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, мъже - Евроспорт 1

18.00 Футбол: Ал Уахда – Ал Сад - Диема спорт 3

18.00 Футбол: Сепахан – Ал Хюсеин - Нова спорт

18.00 Волейбол: Фенербахче – Бенфика - МАХ Спорт 1

19.00 Кърлинг: Европейско първенство, Германия - Италия, жени - Евроспорт 1

19.45 Футбол: Аякс – Бенфика - МАХ Спорт 3

19.45 Футбол: Галатасарай – Юнион - МАХ Спорт 4

20.15 Футбол: Ал Хилал – Ал Шорта - Нова спорт

22.00 Футбол: Бодьо/Глимт – Ювентус - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: Марсилия – Нюкасъл - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Челси – Барселона - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Манчестър Сити – Байер Леверкузен- МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Саутхемптън – Лестър - Диема спорт 2


