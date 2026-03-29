Георги Иванов защити националите преди мача с Индонезия

29 Март, 2026 13:10 1 039 11

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Президентът на Български футболен съюз Георги Иванов реагира на критиките и ироничните коментари в социалните мрежи след убедителната победа на националния отбор с 10:2 над Соломоновите острови. Позицията му беше публикувана на официалния сайт на централата. Иванов подчерта, че макар социалните мрежи да дават право на всеки да изразява мнение, когато става дума за националния отбор, трябва да се проявява повече отговорност и уважение. Той отбеляза, че критиките са неизбежна част от футбола, независимо от резултатите, но не бива да преминават границата на добрия тон.

Според него футболистите работят при отлични условия и демонстрират професионализъм, дисциплина и отдаденост. Президентът акцентира върху факта, че настоящият състав е в процес на изграждане и младите играчи полагат усилия не само за моментни резултати, но и за бъдещето на тима.

Георги Иванов обърна внимание и на турнира FIFA Series, който дава възможност за развитие и международна практика извън стандартния календар. По думите му участието в него е ценен шанс за натрупване на опит и увереност.

В заключение Иванов заяви, че отборът заслужава подкрепа, особено в този преходен период. Той призова критиката да бъде градивна и насочена към развитие, а не към подкопаване на доверието, като подчерта, че националният тим представлява България и трябва да бъде обединяваща кауза.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гонзо

    17 1 Отговор
    Не футболисти , а туристи !

    Коментиран от #4

    13:14 29.03.2026

  • 2 Гонзо:

    7 3 Отговор
    Не само националният отбор заслужава подкрепа, а също така и Левски! Къде дузпа, къде картон, къде ВАР трябва да помогнат, но Левски ще е шампион! Честно и заслужено!🤔

    13:16 29.03.2026

  • 3 Велики

    6 0 Отговор
    Обяснение как трябва да бъде критикуван,че да му е готино.

    13:18 29.03.2026

  • 4 Цък

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Гонзо":

    Тъпотията човешка е безгранична. Осмокласника Гонзо е десет пъти по умен от рекламиращия хазарт Бербатов . Гюров си вкара такъв автогол с лакомията Бербатов, но купените мисирки мълчат. Да им припомним че министерството занимаващо се със спорта се казва: Министерство на младежта и спорта . Та какво точно ще съветва Бербатов Министър председателя на България : Как младежите да загубят своето бъдеще като попаднат в хазартна зависимост. По света хората забраняват хазарта в България МП си назначава за съветник лицето на хазарта в България. А това че Бербатов е КЛ е показателен недалновидния му ход да рекламира хазарт за няколко сребърника, но завинаги е уезвими и при нормално общество слага край на обществената му дейност.

    13:29 29.03.2026

  • 5 Heгpaм0тнuk

    11 2 Отговор
    Ocтaвkaa,мyxльо !!!!

    13:48 29.03.2026

  • 6 Г0внь0

    8 1 Отговор
    Скрий се ,петокласник!Каквото ръководството,такова и нивото!

    13:57 29.03.2026

  • 7 Някой

    7 0 Отговор
    Преди си го казаха, че ФИФА организира такива турнири за отбори които не са успели да си организират за периода контроли. Тоест БФС се е издънило! И в частност Георги Иванов! Как на контрола играха Франция с Бразилия, а не на такъв турнир? Отделно трябва реална оценка. Като например колкото пъти тръгнаха онези напред, толкова пъти ни се издъни защитата. Сигурен съм че от нашата В група, ако не и в окръжните има по-добри отбори от на Соломоновите острови и тези ни вкараха 2 гола. Онези непрекъснато ни подаряваха топката. Футболистите са каквито са. Но не трябва да си въобразяват като на изказване как Марин Петков бил за Ливърпул, където не можеше да си извоюва титулярно място в Левски. Има някакъв шут, но през неговата зона не помня да мина и една атака в мача, и един вид се губи и слаба полезност. Трябва да се осъзнаят и видят реалността. Само тогава могат да тръгнат да се развиват. Не да се самоунищожават. В никакъв случай да не се задоволяват с постигнатото, че това им е края. Имаше и добри неща в мача, но срещу друг съперник въпроса е може ли да се види нещо от тях. Да ги критикуваме може да е по-полезно за тях, от това да ги хвалим.

    14:12 29.03.2026

  • 8 Мис Пиги

    7 1 Отговор
    Гонзо да обясни как туземците от Соломоновите острови вкараха два гола. Ако наредят празни варели на терена и направят тренировъчен мач, какъв ли ще бъде резултата?

    14:23 29.03.2026

  • 9 Тома

    5 1 Отговор
    Бати гонзо инжинера ще управи българския футбол защото е п.рост

    14:46 29.03.2026

  • 10 Градивно критикувам

    4 0 Отговор
    На омряло куче нож вадим.Кучето ни ухапан все пак.Гонзо очакваше да го хвърляме във въздуха.

    14:50 29.03.2026

  • 11 Ще бием

    0 0 Отговор
    Индонезия, Индокитай , иран и ирак. Ще оберем де що купи има! Да, се готвят буркина фасо и папуа нова гвинея!

    19:13 29.03.2026

