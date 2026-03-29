Георги Иванов защити националите преди мача с Индонезия

Президентът на Български футболен съюз Георги Иванов реагира на критиките и ироничните коментари в социалните мрежи след убедителната победа на националния отбор с 10:2 над Соломоновите острови. Позицията му беше публикувана на официалния сайт на централата. Иванов подчерта, че макар социалните мрежи да дават право на всеки да изразява мнение, когато става дума за националния отбор, трябва да се проявява повече отговорност и уважение. Той отбеляза, че критиките са неизбежна част от футбола, независимо от резултатите, но не бива да преминават границата на добрия тон.

Според него футболистите работят при отлични условия и демонстрират професионализъм, дисциплина и отдаденост. Президентът акцентира върху факта, че настоящият състав е в процес на изграждане и младите играчи полагат усилия не само за моментни резултати, но и за бъдещето на тима.

Георги Иванов обърна внимание и на турнира FIFA Series, който дава възможност за развитие и международна практика извън стандартния календар. По думите му участието в него е ценен шанс за натрупване на опит и увереност.

В заключение Иванов заяви, че отборът заслужава подкрепа, особено в този преходен период. Той призова критиката да бъде градивна и насочена към развитие, а не към подкопаване на доверието, като подчерта, че националният тим представлява България и трябва да бъде обединяваща кауза.