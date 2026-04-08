Предпоследният кръг от редовния сезон в Първа лига започва днес - програма

Първа лига - 29 кръг:
8 април, сряда, 18:00 ч
Монтана - ЦСКА
8 април, сряда, 20:30 ч
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив
9 април, четвъртък, 15:30 ч
Локомотив София - Берое Стара Загора
9 април, четвъртък, 18:00 ч
Лудогорец - Черно море Варна
9 април, четвъртък, 20:30 ч
Левски - Арда
10 април, петък, 13:00 ч
Спартак Варна - Добруджа Добрич
10 април, петък, 15:30 ч
ЦСКА 1948 - Ботев Враца
10 април, петък, 18:00 ч
Славия - Септември София
