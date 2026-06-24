Черно море започна контролите в Трявна с победа над Янтра

Черно море Варна победи Янтра Габрово в първата си контрола от лятната подготовка. На стадион Ангел Кънчев в Трявна, „моряците“ се наложиха с 1:0, след попадение на Георги Лазаров в 22-рата минута. В проверката Илиан Илиев използва два различни състава през двете полувремена.

Неофициален дебют за варненци направиха всички нови попълнения. В срещата взеха участие и юношите от школата на клуба, които са на подготовка с първия тим в Трявна.

Следващата проверка на „моряците“ е срещу Локомотив Горна Оряховица на 1 юли отново в Трявна.

В 6-ата минута Ертан Томбак проби по десния фланг и центрира в наказателното поле, където Телеш се размина с топката. Малко преди това, гостите от Габрово опитаха да пресират „моряците“ в половината им, отнеха топката и последва удар, но бранител на варненци успя да блокира.

В 20-ата минута Телеш се пребори за една на пръв погледа безнадеждна топка, достигна е до аут линията и с шпагат успя да центрира по земя към точката на дузпата, но Николай Златев закъсня да се включи и да засече подаването.

В 22-рата минута Ники Златев пусна далечен пас към Георги Лазаров, който излезе сам срещу вратаря и стреля, но стражът спаси. Топката попадна отново в нападателя на „моряците“, който на празна врата вкара за 1:0.

В 40-ата минута Петър Андреев центрира отдясно в наказателното поле, но Николай Златев не успя да намери топката от близо. Малко след това Златев бе в центъра на събитията. Топката попадна в крилото на „моряците“, който си я намести и стреля опасно, но стражът на Янтра спаси.

В 45-ата минута след центриране от фаул, топката бе избита и попадна в Ивайло Енчев, който от далеч стреля опасно, но Кристиан Томов успя да спаси. Топката попадна в играч на гостите, който стреля от близо, Томов успя да парира, след което кълбото се удари в страничната греда и бе изчистена от Скуадроне от голлинията.

През втората част Илиан Илиев пусна изцяло нов състав.

В 58-ата минута след центриране от корнер Веселин Фурнигов засече с глава, но прати топката над вратата на Антоан Манасиев. В 62-рата минута Асен Дончев опита удар извън наказателното поле, но топката премина покрай страничната греда.

В 77-ата минута Венцислав Керчев засече с глава центиране от корнер, но стреля над вратата. В 79-ата минута след центриране от корнер, Петър Казаков засече с глава, но стреля в страничната греда на вратата на „моряците“. В 85-ата минута Хорхе Падиля стреля опасно, но вратаря на гостите изби в корнер. След изпълнението му Ники Костадинов отправи удар, но встрани от вратата.

Състав на Черно море:

Първо полувреме: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Ертан Томбак, Емануил Няголов, Берк Бейхан, Александър Тодоров, Петър Андреев, Николай Златев, Давид Телеш, Георги Лазаров.

Второ полувреме: Антоан Манасиев, Димитър Кичуков, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Венцислав Керчев, Николай Костадинов, Мартин Банев, Асен Дончев, Хорхе Падиля, Крис Михайлов, Селсо Сидней.