Ботев Пловдив разгроми Черноморец в контрола, прекратена от лошото време

Ботев (Пловдив) не остави шанс на Черноморец (Бургас), като се наложи с категоричното 4:0 в контролна среща, състояла се на спортен комплекс "Никола Щерев – Старика" в квартал Коматево. Мачът обаче не успя да завърши по план, тъй като проливен дъжд принуди съдията да прекрати играта в 70-ата минута.

Още в началните минути на двубоя новото попълнение на пловдивчани – Карлос Меоти, демонстрира класа и хладнокръвие. След индивидуален пробив по левия фланг, той преодоля защитата на "акулите" и с мощен удар под гредата откри резултата, оставяйки безпомощен вратаря Георги Аргилашки.

Малко преди почивката, Асен Чандъров удвои преднината на домакините. След отлична комбинация с Франклин Маскоте, който разсече отбраната на Черноморец с техничен пробив, Чандъров се разписа с прецизен удар за 2:0.

След подновяването на играта младият талант Вилиян Видолов показа завидни умения при изпълнение на статични положения, реализирайки красив гол от пряк свободен удар в 51-ата минута.

Само две минути по-късно Лукас Араухо оформи крайното 4:0, с което окончателно сломи съпротивата на гостите от Бургас.

Въпреки ентусиазма на футболистите и зрителите, времето се оказа безмилостно. Силният дъжд, който се изля над терена, направи условията за игра невъзможни и съдията бе принуден да прекрати срещата преждевременно.