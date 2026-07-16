ЦСКА триумфира срещу Дери Сити и продължава напред в Лига Европа

ЦСКА изкова ценен успех с 2:1 като гост на Дери Сити и с общ резултат 5:3 продължава уверено похода си в Лига Европа. След като спечелиха първия двубой на "Васил Левски" с 3:2, "армейците" демонстрираха характер и хладнокръвие в реванша на ирландска земя.

Още от първия съдийски сигнал българският тим наложи волята си на терена. ЦСКА владееше топката през по-голямата част от първата част, като процентът на притежание достигна внушителните 69%. Въпреки това, головите положения така и не се материализираха.

Най-опасната ситуация дойде в 17-ата минута, когато Исак Соле изработи чудесен шанс за Йоанис Питас, но стражът на домакините показа класа и спаси удара. Дери Сити рядко поглеждаше към вратата на Димитър Евтимов, но в самия край на полувремето капитанът Майкъл Дъфи разтресе страничната греда и напомни, че ирландците не са за подценяване.

След почивката домакините изненадващо откриха резултата. В 47-ата минута след центриране от фаул и неразчетено излизане на Евтимов, Елис Чапман с глава даде аванс на Дери Сити.

Мачът обаче бе белязан и от неприятни сцени – фенове на двата отбора влязоха в конфликт, което наложи временно прекъсване на срещата за около 15 минути.

След подновяването на играта ЦСКА показа дух. В 75-ата минута Йоанис Питас се възползва от дълъг пас на Евтимов, изскочи сам срещу вратаря и с хладнокръвен прехвърлящ удар възстанови равенството.

В добавеното време драмата достигна своя връх – Мохамед Брахими се оказа на точното място, след като негов удар рикошира в защитник на домакините и топката се озова в мрежата за крайното 2:1 в полза на "червените".

С този успех ЦСКА си осигури място във втория квалификационен кръг на Лига Европа, където ще срещне победителя от двойката Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия). Азербайджанците имат сериозно предимство след убедителна победа с 3:0 в първия мач.