ЦСКА триумфира срещу Дери Сити и продължава напред в Лига Европа

ЦСКА изкова ценен успех с 2:1 като гост на Дери Сити и с общ резултат 5:3 продължава уверено похода си в Лига Европа. След като спечелиха първия двубой на "Васил Левски" с 3:2, "армейците" демонстрираха характер и хладнокръвие в реванша на ирландска земя.
Още от първия съдийски сигнал българският тим наложи волята си на терена. ЦСКА владееше топката през по-голямата част от първата част, като процентът на притежание достигна внушителните 69%. Въпреки това, головите положения така и не се материализираха.
Най-опасната ситуация дойде в 17-ата минута, когато Исак Соле изработи чудесен шанс за Йоанис Питас, но стражът на домакините показа класа и спаси удара. Дери Сити рядко поглеждаше към вратата на Димитър Евтимов, но в самия край на полувремето капитанът Майкъл Дъфи разтресе страничната греда и напомни, че ирландците не са за подценяване.
След почивката домакините изненадващо откриха резултата. В 47-ата минута след центриране от фаул и неразчетено излизане на Евтимов, Елис Чапман с глава даде аванс на Дери Сити.
Мачът обаче бе белязан и от неприятни сцени – фенове на двата отбора влязоха в конфликт, което наложи временно прекъсване на срещата за около 15 минути.
След подновяването на играта ЦСКА показа дух. В 75-ата минута Йоанис Питас се възползва от дълъг пас на Евтимов, изскочи сам срещу вратаря и с хладнокръвен прехвърлящ удар възстанови равенството.
В добавеното време драмата достигна своя връх – Мохамед Брахими се оказа на точното място, след като негов удар рикошира в защитник на домакините и топката се озова в мрежата за крайното 2:1 в полза на "червените".
С този успех ЦСКА си осигури място във втория квалификационен кръг на Лига Европа, където ще срещне победителя от двойката Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия). Азербайджанците имат сериозно предимство след убедителна победа с 3:0 в първия мач.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #2, #4
22:48 16.07.2026
2 Нормално...
До коментар #1 от "Хахахаха":Вече няма цесекар, така че ти остава да гледаш Левски, Литекс и Лудогорец!!!
22:51 16.07.2026
3 Олеле
23:05 16.07.2026
4 Интересно
До коментар #1 от "Хахахаха":Кристиян Димитров, Стивън Стоянчов. Що, в отбора на цска колко имаше днес?
23:07 16.07.2026