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ЦСКА триумфира срещу Дери Сити и продължава напред в Лига Европа

ЦСКА триумфира срещу Дери Сити и продължава напред в Лига Европа

16 Юли, 2026 22:42 569 4

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Българският гранд преодоля ирландското препятствие след инфарктен реванш и си осигури място във втория квалификационен кръг

ЦСКА триумфира срещу Дери Сити и продължава напред в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА изкова ценен успех с 2:1 като гост на Дери Сити и с общ резултат 5:3 продължава уверено похода си в Лига Европа. След като спечелиха първия двубой на "Васил Левски" с 3:2, "армейците" демонстрираха характер и хладнокръвие в реванша на ирландска земя.

Още от първия съдийски сигнал българският тим наложи волята си на терена. ЦСКА владееше топката през по-голямата част от първата част, като процентът на притежание достигна внушителните 69%. Въпреки това, головите положения така и не се материализираха.

Най-опасната ситуация дойде в 17-ата минута, когато Исак Соле изработи чудесен шанс за Йоанис Питас, но стражът на домакините показа класа и спаси удара. Дери Сити рядко поглеждаше към вратата на Димитър Евтимов, но в самия край на полувремето капитанът Майкъл Дъфи разтресе страничната греда и напомни, че ирландците не са за подценяване.

След почивката домакините изненадващо откриха резултата. В 47-ата минута след центриране от фаул и неразчетено излизане на Евтимов, Елис Чапман с глава даде аванс на Дери Сити.

Мачът обаче бе белязан и от неприятни сцени – фенове на двата отбора влязоха в конфликт, което наложи временно прекъсване на срещата за около 15 минути.

След подновяването на играта ЦСКА показа дух. В 75-ата минута Йоанис Питас се възползва от дълъг пас на Евтимов, изскочи сам срещу вратаря и с хладнокръвен прехвърлящ удар възстанови равенството.

В добавеното време драмата достигна своя връх – Мохамед Брахими се оказа на точното място, след като негов удар рикошира в защитник на домакините и топката се озова в мрежата за крайното 2:1 в полза на "червените".

С този успех ЦСКА си осигури място във втория квалификационен кръг на Лига Европа, където ще срещне победителя от двойката Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия). Азербайджанците имат сериозно предимство след убедителна победа с 3:0 в първия мач.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    4 4 Отговор
    Онзи ден гледах репортаж от мача на Левски.Освен вратаря друг български футболист имат ли?

    Коментиран от #2, #4

    22:48 16.07.2026

  • 2 Нормално...

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Вече няма цесекар, така че ти остава да гледаш Левски, Литекс и Лудогорец!!!

    22:51 16.07.2026

  • 3 Олеле

    1 0 Отговор
    Щом бръснарите от Дери предизвикаха нахлуването на чорбарите на терена и неистова радост от отстраняването, всеки да прецени колко е качествен този отбор на червените. А, това беше най-лесният противник.

    23:05 16.07.2026

  • 4 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Кристиян Димитров, Стивън Стоянчов. Що, в отбора на цска колко имаше днес?

    23:07 16.07.2026

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