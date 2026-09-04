Кристиан Макун преподписа с Левски

Един от най-стабилните стълбове в отбраната на Левски – Кристиан Макун, официално удължи договора си с клуба и ще остане на стадион „Георги Аспарухов“ поне до лятото на 2028 година. Това потвърдиха от ръководството на шампионите, с което сложиха край на всякакви спекулации относно бъдещето на венецуелския национал.

Макун, който пристигна в София през лятото на 2024 година, светкавично се превърна в любимец на синята публика. Със своята борбеност, хладнокръвие и безкомпромисна игра в защита, той не само укрепи отбранителната линия, но и вдъхна увереност на целия отбор. За краткото време, в което носи синята фланелка, Кристиан вече има 70 двубоя и 4 попадения на сметката си – впечатляващо постижение за централен защитник.

През изминалия сезон Макун бе неотменна част от състава, който триумфира с титлата в България. Освен това, неговите стабилни изяви бяха от решаващо значение за успешното представяне на Левски в европейските турнири, където под ръководството на Хулио Веласкес „сините“ достигнаха до груповата фаза на Лига Европа.

Силните му изяви не останаха незабелязани – Кристиан Макун заслужено получи капитанската лента и вече е сред лидерите на отбора. Освен клубните успехи, защитникът може да се похвали и с 16 мача за националния отбор на Венецуела, както и с участия във всички юношески и младежки формации на родината си.

С подписването на новия договор Левски гарантира стабилност в защитата си.