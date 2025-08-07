Новини
Астън Вила разпиля Рома

7 Август, 2025 08:19 656 0

Контролата се игра в английския град Уолсол

Астън Вила разпиля Рома - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Астън Вила смаза Рома с категоричното 4:0 в контролна среща. Възпитаниците на Унай Емери демонстрираха класа и безапелационна доминация, оставяйки италианския гранд без шанс за отговор.

Още в 15-ата минута аржентинският магьосник Емилиано Буендия разпечата вратата на Рома с изящно изпълнен пряк свободен удар, с което даде тон на головото шоу.

Само миг по-късно, в 17-ата минута, Юри Тилеманс изведе с прецизен пас Джейкъб Рамзи, който хладнокръвно удвои аванса на "виланите" – 2:0 и пълна доминация на терена. До края на първата част натискът на домакините не стихна.

В 40-ата минута Оли Уоткинс се възползва от перфектно центриране на Буендия и с глава покачи на 3:0, с което на практика предреши изхода на двубоя още преди почивката.

След антракта двамата треньори – Емери и Джан Пиеро Гасперини – направиха редица промени в съставите, но това не промени хода на срещата. Римляните така и не намериха път към вратата на Астън Вила, въпреки че резервата Матиас Соуле бе близо до почетен гол, но късметът му изневери и топката срещна напречната греда.

Крайното 4:0 оформи Донийл Мален пет минути преди последния съдийски сигнал, след като премина през защитата на Рома и с хладнокръвен удар затвърди разгрома.


