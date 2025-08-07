Спортът по ТВ в четвъртик (7 август)

10:00 Лека атлетика: Европейско първенство, юноши - БНТ 3
12:30 Колоездене: Обиколка на Полша, четвърти етап, мъже - Евроспорт 1
15:00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
17:45 Колоездене: Обиколка на Ен, втори етап, мъже - Евроспорт 1
18:00 Тенис: турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1
18:00 Лека атлетика: Европейско първенство, юноши - БНТ 3
19:00 Футбол: Жалгирис - Арда - Диема спорт 3
21:00 Футбол: Левски – Сабах - Диема спорт
21:00 Голф: PGA тур - Евроспорт 2
22:00 Футбол: Порт Вейл – Кардиф - Диема спорт 2
