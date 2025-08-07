Новини
Спортът по ТВ в четвъртик (7 август)

7 Август, 2025 08:41 427 1

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • програмата-
  • футбол-
  • лека атлетика

Ето какво може да гледата по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртик (7 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

10:00 Лека атлетика: Европейско първенство, юноши - БНТ 3

12:30 Колоездене: Обиколка на Полша, четвърти етап, мъже - Евроспорт 1

15:00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

17:45 Колоездене: Обиколка на Ен, втори етап, мъже - Евроспорт 1

18:00 Тенис: турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1

18:00 Лека атлетика: Европейско първенство, юноши - БНТ 3

19:00 Футбол: Жалгирис - Арда - Диема спорт 3

21:00 Футбол: Левски – Сабах - Диема спорт

21:00 Голф: PGA тур - Евроспорт 2

22:00 Футбол: Порт Вейл – Кардиф - Диема спорт 2


  • 1 глоги

    0 1 Отговор
    Спортът по ТВ в четвъртЪк (7-ми август).

    08:43 07.08.2025

