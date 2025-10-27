Новини
Слухове за iPhone 18 разкриват голяма промяна в един от важните параметри

27 Октомври, 2025 16:24 497 1

Всички модели ще получат 12GB RAM

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Доклади от индустрията сочат, че стандартният iPhone 18 ще получи значително подобрение на производителността, преодолявайки ограниченията на паметта на настоящия модел.

Базовият iPhone 17 е единственият в своето поколение, който все още разполага с 8 GB RAM, докато iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max могат да се похвалят с 12 GB. Очаква се тази разлика да изчезне с серията 18, тъй като се носят слухове, че базовият iPhone 18 ще получи 50% ъпгрейд, присъединявайки се към останалата част от линията с 12 GB RAM.

Това увеличаване на паметта е важна стъпка, предизвикана главно от нарастващите изисквания на функциите за изкуствен интелект на устройството, които изискват значителна памет, за да изпълняват сложни задачи, без да забавят системата. Без това подобрение стандартният iPhone вероятно ще има затруднения да се справи с по-амбициозните AI разработки на Apple, което ще наложи CPU да поеме тежестта и ще забави мултитаскинга.

Допълнително подкрепящ този слух е един производствен детайл: ключови доставчици на RAM като Samsung и Micron се казва, че произвеждат високоскоростната LPDDR5X памет, очаквана за iPhone 18, само в конфигурации от 12 GB и 16 GB, което предполага, че опцията от 8 GB може да бъде премахната. Очаква се цялото семейство iPhone 18 да разполага с 6-канална LPDDR5X RAM архитектура, която ще увеличи драстично паметната честотна лента за още по-бърз мултитаскинг и AI производителност от ново поколение, като същевременно се захранва от 2nm процесори от ново поколение.


