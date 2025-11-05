Новини
Дългоочаквана функция на Apple скоро ще бъде налична и в Европа

5 Ноември, 2025 10:54 497 0

  • apple-
  • iphone-
  • apple intelligence-
  • превод-
  • airpod

Преводът в реално време вече работи в други региони

Дългоочаквана функция на Apple скоро ще бъде налична и в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple потвърди, че функцията за превод на живо за AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4 с ANC най-накрая ще бъде пусната на пазара за потребителите в ЕС следващия месец, като ефективно ще направи своя дебют през декември.

Тази възможност за превод в реално време, поддържана от Apple Intelligence, първоначално беше забавена на европейския пазар – усложнение, което Apple приписа на обширната инженерна работа, необходима за спазване на стандартите за съответствие със Закона за цифровите пазари (DMA). Очакването обаче почти приключи.

Когато се свърже с iPhone с Apple Intelligence, работещ с iOS 26 и по-нова версия, Live Translation ще премахне езиковите бариери с безпроблемна обработка на устройството, за да защити личните данни на потребителите. Преводът се обработва на устройството, което гарантира, че разговорите ви остават поверителни.

Когато и двамата участници носят съвместими AirPods, Active Noise Cancellation (ANC) интелигентно намалява силата на оригиналния глас, което позволява на потребителя да се концентрира ясно върху превода на говореното за по-естествено взаимодействие.

Европейското пускане на пазара ще включва разширен списък с езици, като сега се поддържат: английски, френски, немски, португалски, испански, италиански, китайски (опростен и традиционен мандарин), японски и корейски.

За тези, които нямат AirPods, функцията се интегрира с iPhone, позволявайки да се показва транскрипция на разговора в реално време. Освен това, Live Translation е напълно интегрирана в Messages, FaceTime и приложението Phone за цялостна комуникационна поддръжка.


