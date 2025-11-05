Как ESP промени правилата на играта за безопасност

В историята на автомобилните технологии малко иновации са имали толкова драматично въздействие върху намаляването на пътнотранспортните произшествия, колкото Електронната програма за стабилност (Electronic Stability Program – ESP). Тази система, известна също като ESC (Electronic Stability Control) или DSC (Dynamic Stability Control), се превърна в задължителен елемент на съвременния автомобил и безспорен пазител на шофьорите по целия свят.

Какво представлява и как работи?

ESP е сложна компютърна система, която има една основна цел: да предотврати загубата на контрол върху превозното средство по време на критични маневри, като рязко избягване на препятствие или движение по хлъзгави настилки. Системата работи в тясна връзка с ABS (Anti-lock Braking System) и TCS (Traction Control System).

Нейната "магия" се крие в мрежа от сензори, които постоянно наблюдават:

Ъгъла на волана: Каква е посоката, която водачът желае.

Ъгъла на отклонение (Yaw Rate): Каква е действителната ротация на автомобила около вертикалната му ос.

Страничното ускорение: Дали колата започва да се плъзга странично.

Когато сензорите установят значителна разлика между желаната от шофьора посока и реалното движение на автомобила – което сигнализира за недозавиване (предната част се плъзга навън) или презавиване (задната част се плъзга) – ESP действа мигновено. Тя автоматично и индивидуално прилага спирачно усилие върху едно или повече колела, коригирайки траекторията за част от секундата, много по-бързо, отколкото би могъл да реагира дори най-опитният шофьор.

Историческият поврат и разпространение

Въпреки че различни производители са експериментирали с подобни системи, широката публичност и бързото налагане на ESP се дължат на инцидент от 1997 година – т.нар. "лосов тест" на Mercedes-Benz A-класа. След като новият модел се преобръща по време на този рязък маневрен тест, Mercedes-Benz взема решение да оборудва стандартно цялата си гама с ESP, което дотогава е било опция.

Ефектът от въвеждането на системата е поразителен. Проучванията показват, че ESP може да намали риска от катастрофи, свързани със загуба на контрол, с до 80%. В резултат на това, технологията е призната за една от най-значимите иновации в пасивната безопасност.

След тези доказателства, Електронната програма за стабилност стана задължително оборудване за всички нови леки автомобили и лекотоварни превозни средства, продавани в Европейския съюз, Съединените щати и други големи пазари, което доведе до драстично намаляване на инцидентите с едно превозно средство.