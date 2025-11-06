Apple подготвя евтин MacBook за 2026-та

След първоначалните слухове през лятото, информацията, че Apple официално разработва MacBook от входно ниво, предназначен за силно конкурентен сегмент на пазара, се потвърди. Според данните, компанията е ускорила ранното производство с доставчиците, като целта е пускането на пазара през първата половина на 2026 година.=

Тази нова, достъпна машина е пряк удар по Chromebook и сегмента на Windows PC моделите от входно ниво, пазар, доминиран от системи на цена между 200 и 700 долара. За да постигне цена „значително под 1000 долара“, Apple ще приложи значителни мерки за намаляване на разходите за компоненти. Това включва използването на LCD панел от по-нисък клас за дисплея, който също ще бъде по-малък от 13,6-инчовия екран, който се намира в MacBook Air.

В радикално отклонение от стратегията си за чипове от серията M за Mac, този достъпен лаптоп се очаква да бъде задвижван от чипсет от серията A за iPhone. Забележително е, че вътрешни тестове показват, че този процесор, произведен за смартфони, все още е в състояние да надмине производителността на оригиналния чип Apple M1. Като се има предвид, че най-достъпният настолен компютър на Apple, Mac mini, започва от 599 долара, наблюдателите на индустрията спекулират, че този нов MacBook може да бъде на цена между 700 и 800 долара, предлагайки пълноценно изживяване с macOS за малко повече от цената на Chromebook от по-висок клас.