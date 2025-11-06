Новини
Технологии »
Apple подготвя евтин MacBook за 2026-та

Apple подготвя евтин MacBook за 2026-та

6 Ноември, 2025 13:44 369 1

  • apple-
  • iphone-
  • macbook

Очаква се премиерата да е през следващата година

Apple подготвя евтин MacBook за 2026-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След първоначалните слухове през лятото, информацията, че Apple официално разработва MacBook от входно ниво, предназначен за силно конкурентен сегмент на пазара, се потвърди. Според данните, компанията е ускорила ранното производство с доставчиците, като целта е пускането на пазара през първата половина на 2026 година.=

Тази нова, достъпна машина е пряк удар по Chromebook и сегмента на Windows PC моделите от входно ниво, пазар, доминиран от системи на цена между 200 и 700 долара. За да постигне цена „значително под 1000 долара“, Apple ще приложи значителни мерки за намаляване на разходите за компоненти. Това включва използването на LCD панел от по-нисък клас за дисплея, който също ще бъде по-малък от 13,6-инчовия екран, който се намира в MacBook Air.

В радикално отклонение от стратегията си за чипове от серията M за Mac, този достъпен лаптоп се очаква да бъде задвижван от чипсет от серията A за iPhone. Забележително е, че вътрешни тестове показват, че този процесор, произведен за смартфони, все още е в състояние да надмине производителността на оригиналния чип Apple M1. Като се има предвид, че най-достъпният настолен компютър на Apple, Mac mini, започва от 599 долара, наблюдателите на индустрията спекулират, че този нов MacBook може да бъде на цена между 700 и 800 долара, предлагайки пълноценно изживяване с macOS за малко повече от цената на Chromebook от по-висок клас.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 БРАВО

    0 0 Отговор
    Айде, народе, само 3500 долара! Примоция, половин на цената на цял макбук!

    13:52 06.11.2025