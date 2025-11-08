iPhone 18 Pro най-после може да представи промени, които си заслужават

Последната информация от надеждни източници сочи към значителна промяна в серията iPhone 18 Pro, истинска революция в дизайна и технологията на камерата, която ще накара конкуренцията да се бори, за да поддържа темпото.

Предната част ще претърпи значителна трансформация, като поляризиращият Dynamic Island вероятно ще отстъпи място на много по-изчистен вид. Слухове от веригата за доставки подсказва, че Apple се стреми към изрязване на малък отвор за предната камера, като използва технологията Hole-in-Active-Area (HIAA), за да скрие компонентите на Face ID, като точков проектор и приемник, под стъклото на дисплея. Очаква се този ход към минимизиране на отвора на камерата да увеличи драстично използваемата площ на екрана, въпреки че съдбата на софтуерния интерфейс на Dynamic Island остава непотвърдена.

За любителите на фотографията моделът Pro от следващото поколение обещава огромен скок във фотографските възможности. Слуховете сочат, че 48-мегапикселовата основна камера ще се откаже от стандартната за индустрията фиксирана бленда в полза на усъвършенствана система с променлива бленда. Тази функция, която досега се използваше от няколко избрани конкуренти, ще даде на потребителите безпрецедентен контрол над постъпването на светлина и дълбочината, приближавайки изчислителната фотография на iPhone до гъвкавостта на DSLR, като холандската фирма BE Semiconductor ще доставя сложната техника.

В забележителна промяна в дизайна, задната част на устройството също ще бъде обновена. Докато отличителната хоризонтална лента на камерата ще остане, задният панел се очаква да има частично прозрачен дизайн. Казва се, че това леко прозрачно стъкло ще предлага фин, интригуващ поглед към вътрешната архитектура на телефона, включително MagSafe зарядните намотки, дизайн, напомнящ на този, популяризиран от Nothing.

Накрая, според слуховете, най-високият клас iPhone 18 Pro Max ще разполага с ексклузивно подобрение с въвеждането на батерия със стоманена кутия. Спекулира се, че тази нова затворена батерия ще работи в тандем с предполагаемата охладителна система, комбинирайки се за превъзходно термично управление и подобрено разсейване на топлината при натоварване. Размерите на екраните на Pro и Pro Max се очаква да останат съответно 6,3 инча и 6,9 инча, запазвайки размерите на настоящото поколение, като същевременно включват тези подобрения.