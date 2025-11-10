Скици разкриват интересни подробности около Galaxy S26

Проектните скици за това, което се предполага, че е базовият модел на флагмана Samsung Galaxy S26, бяха разкрити от Ice Universe, което сигнализира за значителна промяна в дизайна в сравнение с последния модел.

Най-забележимата промяна е отказът от чистия заден панел с обектив на настоящото поколение в полза на обновен, вертикално ориентиран камерен модул. Това е връщане към отличителния дизайн на камерата, който се отличава от интегрирания вид на последните три модела и вероятно е проектиран, за да побере новите компоненти.

Според слуховете, S26 ще има по-тънък корпус, който ще бъде с 0,3 мм по-тънък от предшественика си, с дебелина 6,9 мм. Въпреки че шасито е по-тънко, общата дълбочина, включително новата изпъкналост на камерата, се очаква да бъде 10 мм, което леко надвишава общата дебелина на S25.

Може би най-забележителното инженерно подобрение е включването на вградена Qi2 магнитна технология, посочена с кръг в скицата. Тази интеграция ще осигури безпроблемно и перфектно подредено безжично зареждане – значително подобрение на удобството за потребителите на основната флагманска линия на Samsung.

Очаква се устройството да стане малко по-голямо, като ще разполага с по-голям 6,3-инчов дисплей и ще увеличи общата си площ с приблизително 2,4 мм на височина и 0,9 мм на ширина. Освен това, по-ранните слухове за преименуване на базовия модел на „Galaxy S26 Pro“ изглежда са били отложени, като се очаква Samsung да се придържа към традиционната си номенклатура.