Новини
Технологии »
Скици разкриват интересни подробности около Galaxy S26

Скици разкриват интересни подробности около Galaxy S26

10 Ноември, 2025 15:17 521 0

  • samsung-
  • galaxy-
  • s26-

Смартфонът ще се появи през следващата година

Скици разкриват интересни подробности около Galaxy S26 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Проектните скици за това, което се предполага, че е базовият модел на флагмана Samsung Galaxy S26, бяха разкрити от Ice Universe, което сигнализира за значителна промяна в дизайна в сравнение с последния модел.

Най-забележимата промяна е отказът от чистия заден панел с обектив на настоящото поколение в полза на обновен, вертикално ориентиран камерен модул. Това е връщане към отличителния дизайн на камерата, който се отличава от интегрирания вид на последните три модела и вероятно е проектиран, за да побере новите компоненти.

Според слуховете, S26 ще има по-тънък корпус, който ще бъде с 0,3 мм по-тънък от предшественика си, с дебелина 6,9 мм. Въпреки че шасито е по-тънко, общата дълбочина, включително новата изпъкналост на камерата, се очаква да бъде 10 мм, което леко надвишава общата дебелина на S25.

Може би най-забележителното инженерно подобрение е включването на вградена Qi2 магнитна технология, посочена с кръг в скицата. Тази интеграция ще осигури безпроблемно и перфектно подредено безжично зареждане – значително подобрение на удобството за потребителите на основната флагманска линия на Samsung.

Очаква се устройството да стане малко по-голямо, като ще разполага с по-голям 6,3-инчов дисплей и ще увеличи общата си площ с приблизително 2,4 мм на височина и 0,9 мм на ширина. Освен това, по-ранните слухове за преименуване на базовия модел на „Galaxy S26 Pro“ изглежда са били отложени, като се очаква Samsung да се придържа към традиционната си номенклатура.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ